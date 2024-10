Israel asegura que hay terroristas iraníes actuando libremente en Nicaragua y con aval de Ortega

La Habana/El cónsul de Israel en Costa Rica, Amir Rockman, aseguró este martes que hay fuerzas iraníes y grupos terrorristas, con el aval del Gobierno que preside Daniel Ortega, que "actúan libremente en Nicaragua". "El régimen de la familia Ortega no solo da libre paso a los iraníes radicales, sino también a otros grupos terroristas que actúan libremente en tierra nicaragüense y que no sabemos los fines de sus acciones todavía, pero estamos muy preocupados", dijo el diplomático israelí a la plataforma nicaragüense Despacho 505, que opera desde el exilio.

Rockman hizo esa denuncia tras lamentar la decisión del Gobierno sandinista de romper relaciones diplomáticas con Israel el pasado viernes. "Lamentamos la decisión, pero no nos sorprendió. El Gobierno de Daniel Ortega ha estado deteriorando las relaciones entre Israel y Nicaragua desde agosto de 2023 cuando tomaron la decisión de quitar el puesto de cónsul honorario israelí y negaron comunicación directa y visitas consulares en Nicaragua", explicó.

El diplomático dijo que ese proceso de ruptura diplomática había empezado desde entonces, aunque aclaró que, técnicamente, no han sido notificados por el Gobierno nicaragüense sobre esa decisión. "Lamentamos que el régimen de Daniel Ortega, ahora puedo decirlo libremente, no represente al pueblo de Nicaragua. En mis dos años en Costa Rica, donde he conocido muchos nicaragüenses, no he tenido la oportunidad de conocer a un nicaragüense que esté a favor de esta dictadura", afirmó.

"No he tenido la oportunidad de conocer a un nicaragüense que esté a favor de esta dictadura"

"Lamentamos la decisión de este régimen de elegir el bienestar del Gobierno iraní, que no sé qué interés tiene el pueblo nicaragüense con el régimen iraní, pero la familia Ortega tiene muchos intereses con los iraníes y por eso eligieron ir con este eje mundial de los iraníes", continuó. Rockman sostuvo que "por el avance de Israel", la ruptura diplomática con Nicaragua "no afecta mucho", aunque sí los "afecta mucho cada vez que Irán tiene más apoyo en el mundo. Esto nos afecta claramente".

El diplomático relató además que la embajadora de Israel en Costa Rica, concurrente para Nicaragua, Michal Gur Aryeh, nunca fue acreditada por el Gobierno de Ortega. "Nosotros, la Cancillería de Israel, cubrimos Nicaragua desde Costa Rica, pero el Gobierno de Nicaragua se negó a recibir a la embajadora. El cónsul honorario que teníamos perdió su puesto en agosto del año pasado. En el último año, y un poco más, tuvimos muy pocas relaciones con la cancillería nicaragüense", apuntó.

Los sandinistas han roto relaciones con Israel en tres ocasiones

Los sandinistas han roto relaciones con Israel en tres ocasiones: la primera durante su primer Gobierno (1979-1990), y las otras dos en 2010 y ahora en 2024. "La diferencia de esta ruptura de relaciones es que el involucramiento de Irán y de otros esfuerzos antidemocráticos en Nicaragua en los últimos años ha incrementado mucho y por eso creo que esta nueva ruptura de relaciones, en mi opinión, va a durar más tiempo, porque los intereses de los iraníes, Hezbolá, y otros grupos antidemocráticos que están ahora instalados en Nicaragua, juegan un papel más grande que en los años pasados", analizó.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró este miércoles haber matado al jefe de la unidad de drones de Hamás, Mahmud al Mabhouh, en el norte de la Franja de Gaza, responsable de "dirigir ataques con vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí y tropas". El Ejército ha retomado en las últimas dos semanas su ofensiva en el norte de la Franja, donde ha ordenado nuevas evacuaciones de población civil, hasta las puertas de ciudad de Gaza, y con los principales hospitales de la zona cercados por las tropas.

Además, aseguró hoy haber matado a unos "50 terroristas" en enfrentamientos cuerpo a cuerpo y ataques aéreos en el último día en Yabalia, a donde no entran alimentos y medicinas desde el 1 de octubre, según la ONU. Sobre la "catastrófica y sin precedentes" situación humanitaria en el norte de la Franja, el Gobierno gazatí de Hamás exigió anoche "la apertura inmediata y real de un corredor seguro para salvar el sistema sanitario", que mantiene al borde del colapso a los cuatro principales hospitales de la zona: Kamal Adwan, Indonesio, Al Awda y Al Saeed.

"El Kamal Adwan alberga la única unidad de pediatría, que está llena de casos graves que necesitan cirugías y cesáreas, que se realizan en condiciones peligrosas, insalubres y sin precedentes. Los recién nacidos necesitan una unidad de cuidados intensivos para ellos inmediata y rápidamente", añadieron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el respaldo de su país a la misión de paz de la ONU en el Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el respaldo de su país a la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien las posturas se han endurecido. Según informó este miércoles el Elíseo en un comunicado, la llamada entre ambos mandatarios se produjo el martes y sirvió, entre otras cuestiones, para que Macron reiterase "la absoluta necesidad de concluir sin más demora" un alto el fuego en el Líbano, pero también en Gaza.

"Francia, junto con Estados Unidos, había propuesto un alto el fuego de 21 días para poder llegar a un acuerdo definitivo sobre la Línea Azul: era necesario volver a esta vía diplomática, la única que podía satisfacer las exigencias de seguridad de Israel", indicaron las fuentes respecto a la situación en el Líbano.

En cuanto a la FINUL, ante las peticiones de Netanyahu para que la misión se retire "temporalmente" (algo que rechaza Naciones Unidas), el presidente galo subrayó que Francia seguirá trabajando para asegurar su pleno desempeño y recalcó su "indignación" por las lesiones sufridas por varios cascos azules en los ataques israelíes.

"La FINUL es un elemento esencial de credibilidad para la resolución de la crisis en el sur del Líbano: la vocación de la FINUL es permanecer en el sur del Líbano, en beneficio de la seguridad tanto de Israel como del Líbano", destacó el Elíseo en el comunicado, divulgado esta pasada madrugada.

La respuesta de Netanyahu no se hizo esperar y llegó pocas horas después a través de un comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí. "Un recordatorio al presidente francés: no fue una decisión de la ONU la que estableció el Estado de Israel sino la victoria lograda en la Guerra de Independencia (el nombre que usa Israel para referirse a la guerra de 1948) con la sangre de nuestros heroicos combatientes", señaló su Gobierno.