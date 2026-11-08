La joven desaparecida en Bayamo fingió su secuestro para pedir 2.000 dólares a su familia, según la Policía

La Habana/Durante varios días, la desaparición de Amanda Kamila Pérez Casal, una universitaria de 18 años, mantuvo en vilo a vecinos y familiares en Bayamo, Granma. Se hablaba de un secuestro, de mensajes de rescate y de 2.000 dólares exigidos por sus presuntos captores. Pero la historia dio un vuelco: según el Ministerio del Interior, no hubo secuestro. La propia joven habría organizado el engaño con otras dos personas para sacar dinero a su familia.

Según una nota oficial difundida por el telecentro CNC TV Granma, Amanda, estudiante de primer año de Ingeniería Agrónoma en el Campus II de Bayamo, confesó durante las investigaciones que había planificado su desaparición con otros dos implicados. Las autoridades aseguran que el secuestro nunca ocurrió y que los responsables están siendo procesados por simulación de delito.

La joven había desaparecido entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de octubre, cuando, según las primeras informaciones, se desplazaba en una bicimoto por Bayamo. Las últimas referencias sobre su paradero la situaban cerca del establecimiento conocido como Las 24 Horas. Su ausencia desató una búsqueda que rápidamente trascendió las redes sociales.

Durante los días de su desaparición, la familia de Amanda habría recibido mensajes desde el teléfono de la joven en los que se exigían 2.000 dólares por su liberación, según informó el comunicador Niover Licea. Las primeras versiones apuntaban a un secuestro, pero las sospechas comenzaron a cambiar de dirección cuando la Policía realizó un registro en una vivienda de Bayamo.

El 3 de noviembre se conoció que Amanda había aparecido con vida y cobraron fuerza las sospechas sobre un posible autosecuestro

Durante el operativo, los agentes habrían encontrado la bicimoto de Amanda, ropa, zapatos, joyas, un teléfono y otras pertenencias personales, según publicó Licea en Facebook. Entre los objetos ocupados también habría algunos que aparecían en un supuesto video utilizado para representar el secuestro. Estos hallazgos, que no han sido detallados oficialmente, alimentaron las sospechas de que la propia estudiante podía haber participado en el engaño.

Licea también recogió una versión según la cual la madre de Reinier Hernández, alias El Diente, uno de los presuntos detenidos, había visto a Amanda en una vivienda y discutido con ella antes de la intervención policial.

El 3 de noviembre se conoció que Amanda había aparecido con vida y cobraron fuerza las sospechas sobre un posible autosecuestro. Sin embargo, hasta este domingo no se había publicado una explicación oficial que aclarara lo sucedido.

El desmentido oficial llega en un contexto de preocupación por la delincuencia en Cuba, aunque las autoridades no publican estadísticas suficientemente completas y periódicas para evaluar la evolución de todos los delitos.

Entre los comentarios publicados en la página del telecentro granmense, numerosos usuarios exigieron castigos ejemplarizantes contra la estudiante. Otros aprovecharon la noticia para reclamar una actuación igualmente contundente frente a hechos violentos que, aseguran, afectan a sus comunidades.

La Ley establece para la simulación de delito penas de seis meses a un año de privación de libertad, multas de 100 a 300 cuotas o ambas sanciones

“El pueblo también pide que se actúe con rigor ante tantos casos de robos y asesinatos que se están presentando”, escribió Angelita Pizarro. “Se necesita salir y andar con seguridad nuevamente”, añadió, especialmente para proteger a niños, ancianos y jóvenes.

Otros comentaristas se preocuparon por el daño que la noticia podía causar a la imagen internacional de Cuba. Abel Milán sostuvo que el supuesto secuestro había puesto al país “en tela de juicio en el mundo”, mientras Guillermo Moreno Portelles afirmó que las informaciones iniciales alimentaban una “propaganda de descrédito” contra el Ministerio del Interior.

Algunos usuarios llegaron a pedir condenas de 20 y 30 años de cárcel para los implicados. Sin embargo, el artículo 201 del Código Penal cubano, aprobado mediante la Ley 151 de 2022, establece para la simulación de delito penas de seis meses a un año de privación de libertad, multas de 100 a 300 cuotas o ambas sanciones. Por ahora, las autoridades no han anunciado otros cargos ni se conoce una decisión judicial sobre el caso.

No sería la primera vez que se investiga en Cuba un falso secuestro con fines económicos. En mayo de 2019, una joven fue investigada en La Habana por presuntamente fingir su rapto para exigir 2.000 euros a un empresario español al que había conocido en Mallorca. Según la información publicada entonces por el Diario de Mallorca, la mujer reconoció que el secuestro era una invención.

El caso de Amanda se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Cuba. Según un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, durante el primer semestre de 2026 se documentaron 90 asesinatos, un 42,9% más que los 63 registrados en igual período del año anterior. Las víctimas mortales aumentaron de 69 a 102, un incremento del 47,8%. Aunque el número total de delitos documentados disminuyó, la organización advierte de que los apagones y las dificultades de conexión a internet han limitado la posibilidad de conocer los hechos delictivos.