Los jubilados vuelven al trabajo para sustituir a los jóvenes que huyen de Cuba

La fuga masiva de cubanos se empieza a reflejar en la cantidad de puestos de trabajo por cubrir en Cuba, hasta el punto de que la prensa oficial ya habla de la recontratación de jubilados. "Actualmente muchas personas solicitan la jubilación con el propósito de volver a recontratarse para aumentar sus ingresos y así enfrentar el alto costo de la vida hoy", plantea el diario provincial de Sancti Spíritus, Escambray, en un artículo destinado a aclarar si es posible reincorporarse a un puesto que se abandonó.

El texto explica que algunos jubilados desean volver a trabajar, aunque no ofrece datos que lo sustenten, no solo para complementar sus ingresos en un contexto en que las pensiones alcanzan menos que nunca por lo desbocado de la inflación, sino también para "aportar sus experiencias y saberes en un momento "marcado por el envejecimiento poblacional y la falta de fuerza joven".

"La entidad laboral no está obligada a recontratar a la persona que se jubila, esto funciona como un acuerdo entre las partes, depende de si la necesita o no. Es una decisión empresarial. No en todas partes quieren volver a contratar a los mismos trabajadores, pero los jubilados pueden ser empleados en sus mismas entidades o en otros lugares donde se gestionen un empleo y allí también pueden aportar sus conocimientos y experiencias", explica José Adriano Abreu, director del Instituto Nacional de Seguridad Social en Sancti Spíritus.

El funcionario recuerda que en 2020 se aprobó una norma que permite a las empresas valorar si necesitan y quieren volver a contratar a un jubilado "porque también hay jóvenes esperando por esos puestos de trabajo que los jubilados dejan". La afirmación choca al propio redactor de la información, que escribe: "Pero, no aceptar de vuelta a los jubilados parece un poco contradictorio de cara al envejecimiento poblacional que ya vive el territorio".

Abreu sostiene que, en el caso de la Educación, Sancti Spíritus retiró a los trabajadores en edad de jubilarse porque "ya contaba con la fuerza disponible de los maestros nuevos que se acabaron de formar", un caso llamativo, ya que el propio ministerio alerta, año tras año del déficit de maestros.

En 2021, la ministra Ena Elsa Velázquez Cobiella indicó que faltaban docentes en 14 provincias cubanas. Un año antes, se anunció la contratación de más de 5.000 maestros, la mayoría jubilados, para completar las necesidades de la Isla. En 2018 faltaban 10.000 maestros y un año antes 16.000.

Abreu, pese a mencionar en Escambray que hay jóvenes que necesitan trabajar, acaba recordando a los cubanos que "no es obligatorio jubilarse, las personas se retiran cuando lo deciden y, si lo desean, después de la edad establecida —60 años en la mujer y 65 en los hombres—, pueden seguir trabajando por más tiempo en sus puestos de labor habituales".

El pasado año, el Ministerio de Trabajo cifró en 4.708.800 los trabajadores en Cuba, de los que 3.105.400 están en el sector estatal y 1.603.400 en el no estatal. En 2012 se realizó el último censo de población en Cuba, un estudio que se hace cada diez años. En aquella ocasión había 11.167.325 de habitantes, frente a los 11.177.743 contabilizados en 2002.

En los próximos meses se actualizará este dato, que pondrá en evidencia lo que todo el mundo sabe, el vaciado de la Isla, que, además del drama humano, pone en riesgo su ya dañado sistema de pensiones, sanitario y, por ende, la economía por completo.

