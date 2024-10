Judas Tadeo, patrono de las causas desesperadas, tiene sobrecarga de trabajo en Cuba

La Habana/Algunos avanzaban por la calle San Nicolás y otros se acercaban este lunes por Rayo, en Centro Habana, a la iglesia de San Nicolás de Bari y San Judas Tadeo, este último patrono de los imposibles y venerado cada 28 de octubre. Pero el templo del santo de los desesperados y de los problemas complicados lleva meses asediado por una montaña de basura, una causa difícil que parece no tener solución a la vista en la capital cubana.

"Vine a pedir para salir del país, que se me está haciendo cuesta arriba porque los pasajes están muy caros", contó a 14ymedio una residente en la lejana barriada de San Pedro, en el municipio de Cotorro, que se trasladó hasta el lugar, compró una delgadísima vela de color verde por 100 pesos y luego hizo la larga fila para recibir algo de agua bendita tras la misa. "El cura me echó bastante, casi que fue una ducha así que espero que funcione y que pueda esperar la Navidad en otro país".

En otra cola para colocar flores y velas a los pies de una imagen de San Judas Tadeo, había familiares de presos, parientes de balseros perdidos en el mar y cubanos enfrascados en tortuosos trámites burocráticos que parecen no tener fin. "A mi casa se le cayó el techo hace más de cinco años y aunque he mandado cartas a todas partes todavía no he podido completar todos los materiales que me hacen falta para la reparación", se quejaba una anciana que colocó su vela y rezó por "una rápida solución" a su grave problema.

Basurero al costado de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Judas Tadeo, este lunes. / 14ymedio

En un país atenazado por una crisis económica que ya ha superado el colapso sufrido en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética, las causas difíciles están por todos lados. "Ya hasta tener electricidad cada día parece un imposible", lamentaba un anciano que depositó un pequeño ramo de girasoles frente a la estampa del santo. "Pero yo no vine a pedir por la corriente sino por mis dos hijos que hace tres semanas se fueron por Nicaragua y ya llegaron a Tapachula", en México. Los migrantes aguardan ahora por su cita para una entrevista que les permita ingresar a Estados Unidos tras inscribirse en la aplicación CBP One.

Durante toda la mañana, un mar de desesperados siguió fluyendo hasta la iglesia. A un costado del templo, nueve contenedores de basura estaban rebozados de desechos que se extendían por la acera hasta los muros del inmueble y también se derramaban sobre la calle obligando a los fieles a sortear las bolsas, cartones y desperdicios que despedían un fuerte hedor. Cerca del mediodía, un camión de los Servicios Comunales se acercó a la basura y cuatro trabajadores comenzaron a recoger parte de las inmundicias. Pero el volumen acumulado es tal que limpiar los alrededores del edificio ya alcanzó el nivel de lo imposible. En la escala de lo complicado, lograr una ciudad limpia ha superado incluso los obstáculos para subirse a un avión, reconstruir una vivienda u obtener el parole humanitario.