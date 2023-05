Los lectores de la prensa oficial cubana critican el corte de internet por la protesta de Caimanera

La prensa oficial cubana hizo pública su versión de la protesta de este sábado en Caimanera (Guantánamo) pasadas las tres de la tarde de este domingo y es esa tardanza la que mayoritariamente le reprochan sus propios lectores. La nota ha cosechado hasta este momento casi un centenar de comentarios en los que una buena parte de los usuarios piden cambios y reflexión a las autoridades.

Caimanera: Lo que fue y lo que intentaron que fuera, es el título de la nota, originalmente publicada por Cubadebate y difundida después por otros medios oficiales, en la que se presenta una visión alternativa de lo ocurrido el sábado por la noche, cuando varias personas que salieron a la calle a protestar gritaron consignas contra el Partido Comunista y pidieron libertad en ese municipio situado a más de 900 kilómetros al este de La Habana y pegado a la Base Naval de EE UU en la Isla.

Según el oficialismo, lo ocurrido en Caimanera fue una "inusual manifestación" de unas decenas de personas "iniciado por un incidente con un reducido grupo en estado de embriaguez". A continuación, la nota se centra en acusar a la "contrarrevolución" y a "los canales de Miami" de aprovechar el "incidente" para "intentar dar la imagen de un país sublevado y alentar de paso a los incautos que se lo creyeran".

Según el oficialismo, lo ocurrido en Caimanera fue una "inusual manifestación" de unas decenas de personas "iniciado por un incidente con un reducido grupo en estado de embriaguez"

Cubadebate subraya que forma parte de la "guerra híbrida" viralizar las imágenes repitiéndolas continuamente para "inventar alzamientos" en otras ciudades, y señala al influencer Alexander Otaola –"el que aspira a alcalde de Miami-Dade"– y la cantante La Diosa de Cuba –a quien rebautiza como O-diosa– de estar a la cabeza de hechos como estos.

También acusa directamente al medio independiente Cibercuba de seleccionar imágenes de la marcha del Primero de Mayo, celebrada el viernes, en las que se veía a pocas personas para proyectar la sensación de escasa adhesión a la Revolución, mientras se consideraba "multitudinaria" la protesta de Caimanera, en la que no llegó a un centenar el número de participantes, según el oficialismo.

Finalmente, la nota incide en la tranquilidad que había ya el domingo en el municipio –donde fueron detenidas cinco personas– frente a hechos violentos que ocurrieron en EE UU el mismo día. "Incidentes puntuales como los de Caimanera, alentados por la contrarrevolución, en un escenario económico ciertamente difícil y con apagones latentes, pueden darse. Cualquier malentendido o reclamo insatisfecho puede generar un hecho, que tratará de ser capitalizado por los enemigos de la Revolución", concluye la nota antes de pedir a la población que no se deje "confundir" por estas noticias.

Los lectores, mayoritariamente cercanos a la línea editorial del medio, apoyan, precisamente, en su adhesión a la Revolución sus reproches a cómo se ha gestionado la información. El retraso a la hora de reaccionar y, sobre todo, las críticas al corte de internet que siguió a las protestas han sido la nota predominante, desatando las disputas entre los propios comentaristas.

"No es lo mismo quitar un medio, de otro país por pensar 'que tiene noticias falsas', que quitar el internet en el propio país donde se vive, para evitar ver realidades. ¿Te das cuenta, verdad?"

"Anoche rápidamente comenzaron a circular en las redes lo de la manifestación en Caimanera y, de momento, se cayó el internet. No había datos, ni siquiera conexión por NautaHogar, lo que hizo que se extendiera la incertidumbre", protesta un usuario. "¿Se cayó el internet o quitaron el internet? Por favor seamos serios", le responde otro, que abre la puerta a una disputa entre quienes consideran que es lícito controlar la red para evitar que circule una información "contrarrevolucionaria" o lo comparan con la interrupción de la emisión de de los canales rusos Sputnik y Russia Today en Europa y EE UU, y quienes reivindican el libre uso de las redes. "No es lo mismo quitar un medio, de otro país por pensar 'que tiene noticias falsas', que quitar el internet en el propio país donde se vive, para evitar ver realidades. ¿Te das cuenta, verdad? Espero que sí", tercia otro lector.

Otros son más escuetos, pero ponen en tela de juicio las tesis del texto de forma clara. "Si eran 3 personas molestando, ¿por qué quitaron el internet de todo un país. Hay que ser serios".

" Cubadebate reaccionó tarde! Casi 20 horas después. ¿Por qué? Por eso las personas tienen que ir a otros medios en busca de información. Después cuesta más cambiar la matriz de opinión. La falta de inmediatez en la noticia; el viejo dilema del periodismo cubano... ¿Para qué tantos congresos y reuniones de Upec [Unión de Periodistas de Cuba]?", se une otro que critica los tiempos.

Las justificaciones no faltan, y hay quien considera que "la prensa en Cuba no es amarillista ni sensacionalista" y necesita tiempo para verificar una información de manera seria. Pero ni siquiera los más afectos acaban de mostrarse convencidos. "¿Por qué tenemos que enterarnos de las cosas por boca de los venenosos de Cibercuba y del basurero de Miami? (...). Usted ve el noticiero y se queda con la impresión de que estamos en medio de una bonanza paradisiaca y todos sabemos que no es así. (:::) Si hay una manifestación o un molote de borrachos que termina en una manifestación, no [podemos] esperar a que la gusanera que está a 5.000 kilómetros de aquí nos dé su versión de la noticia y nosotros en Belén con los pastores".

"¿Todavía estamos en condiciones de seguir ignorando el sentir del pueblo? Yo no me escondo para opinar, así como la Constitución me da ese derecho. ¿Todavía van a seguir culpando al bloqueo de nuestros problemas?"

Un usuario que dice ser de Caimanera pide mano dura con los "borrachos" que quisieron tener sus "cinco minutos de gloria" y reivindica el carácter revolucionario del municipio. "Bravo, esa es la primera trinchera antimperialista, vulgares delincuentes pagados por la contrarrevolucion", jalea otro lector.

Pero la adhesión incuestionable es escasa. Muchos comentaristas han pedido a las autoridades que aprovechen para reflexionar por qué el pueblo está cansado. "Hace falta que presten más atención a los problemas de la población. Hace un mes que estamos con problemas para comprar el pan (...) Y como eso, otras cosas que causan malestar e irritación", pide una usuaria. "¿Todavía estamos en condiciones de seguir ignorando el sentir del pueblo? Yo no me escondo para opinar, así como la Constitución me da ese derecho. ¿Todavía van a seguir culpando al bloqueo de nuestros problemas? Sentido común por favor. No todos somos analfabetos", reclama otro.

A pesar de su intento por controlar el relato, el Gobierno puede estar preocupado cuando en sus medios aparecen comentarios como estos. "Están metiendo la cabeza en el hueco como el avestruz. Si tres borrachos son capaces de movilizar decenas de personas, como dice el artículo, entonces existe un problema. Y está ahí, no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Curiosos? Entonces ninguno de los curiosos era militante revolucionario para persuadir a los borrachos de ir a sus casas y darse una ducha?".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.