Liberan al periodista Henry Constantín tras 44 horas desaparecido en manos de la Seguridad del Estado

La Habana/El periodista independiente Henry Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba, fue liberado este viernes tras permanecer 44 horas detenido e incomunicado por la Seguridad del Estado. El episodio fue calificado por él mismo como “arbitrario” y “sin justificación”. Durante casi dos días, ni su familia ni sus colegas supieron de su paradero, en un nuevo caso de desaparición forzada contra un profesional de la prensa crítica en Cuba.

Constantín fue detenido en La Habana en medio de un amplio despliegue policial vinculado al funeral oficial de 32 militares cubanos muertos en Venezuela, un acto que el régimen convirtió en demostración política y de control. Según relató el propio periodista tras ser liberado, su presencia en la capital fue utilizada como pretexto para retenerlo, sin orden judicial, sin explicación formal y sin acceso a un abogado.

“Me llevaron a un calabozo y simplemente desaparecí”, contó el periodista en un mensaje difundido en sus redes sociales. Durante ese tiempo no pudo comunicarse con nadie, y las autoridades no ofrecieron información sobre su situación legal. El silencio oficial contrastó con la rápida reacción de colegas y organizaciones que denunciaron su desaparición y exigieron su liberación.

Desde el primer momento, La Hora de Cuba alertó sobre la detención, y su colega Alejandra García –a quien Constantín agradeció de manera expresa– documentó el caso desde La Habana, manteniendo la atención pública mientras el periodista permanecía incomunicado. La presión en redes sociales fue creciendo a medida que pasaban las horas sin noticias.

La detención se produjo en un contexto especialmente sensible para el régimen. El traslado y las honras fúnebres de los militares fallecidos en Venezuela estuvieron acompañados de restricciones de movilidad, presencia policial reforzada y vigilancia a activistas y periodistas independientes.

Constantín ha sido detenido en múltiples ocasiones, sometido a interrogatorios, amenazas, restricciones de movimiento y vigilancia constante. En anteriores episodios, la Seguridad del Estado ha intentado justificar su hostigamiento recurriendo a figuras penales ambiguas como el “desacato”, frecuentemente usadas para criminalizar la opinión crítica.

Tras su liberación, el periodista no solo denunció lo ocurrido, sino que aprovechó para enviar un mensaje directo a sus captores. “No pienso irme de Cuba. Voy a seguir trabajando aquí, haciendo periodismo por la libertad de Cuba”, afirmó. No es la primera vez que el periodista deja clara su decisión de permanecer en la Isla pese al acoso sistemático.