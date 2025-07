Ya es libre Andy García Lorenzo, uno de los presos del 11J en Santa Clara

“Andy está libre, no le debe nada al régimen, y se va a tomar su tiempo para estar con la familia”.

La Habana/Andy García Lorenzo, uno de los rostros más visibles del 11J en Villa Clara, fue liberado este lunes tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre, Tayri Lorenzo Prado, confirmó a 14ymedio que el joven “salió de cumplimiento, sin rebaja ninguna, cumplió sus cuatro años de prisión”.

García, entonces con 23 años, fue arrestado tras manifestarse pacíficamente en el parque Leoncio Vidal, en el centro de Santa Clara. Fue juzgado junto a otros 15 manifestantes y condenado a cuatro años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato.

“Fue un juicio sin pruebas, una farsa”, denunció su hermana en una directa en redes sociales en aquel momento. “Todo se basó en la palabra de la policía contra la de ellos. Fue un circo”.

“¿Cómo me voy a arrepentir del hecho más orgulloso de mi vida, de todos los cubanos?" / Cortesía

La sentencia del Tribunal Municipal de Santa Clara recogía que el joven se había reunido con otros ciudadanos en zonas aledañas al parque para “gritar consignas” como “Díaz-Canel singado [sic] y Policía Pinga”, así como “bailar en en forma de burla a los uniformados y a las personas del pueblo que se sintieron agraviados por su actuar grosero”. La fiscal del caso, Daily Carrazana Rodríguez, llegó a solicitar una condena de siete años de cárcel.

Pese a la presión institucional, García gozó desde el inicio de un amplio respaldo ciudadano. “Condenas altísimas, cuando en Santa Clara, como en otros lugares, no se rompió una tienda ni pasó absolutamente nada”, escribió su cuñado Jonatan López en la red social X tras conocerse la sentencia.

En mayo de 2022, las autoridades anunciaron que García sería trasladado a un campamento de régimen abierto en El Yabú, un cambio que nunca se concretó. Poco después, tras acudir con su padre, Nedel García Pacheco, a la prisión de Guamajal para recoger algunas pertenencias, ambos fueron interceptados en el camino de regreso a casa. Agentes de la Seguridad del Estado los trasladaron a la 5ª Unidad de Santa Clara para una “conversación”, y la medida de mínima severidad fue revocada.

“Fue un juicio sin pruebas, una farsa” / Cortesía

Durante toda su condena, García se mostró firme en sus convicciones. En una entrevista con Cubanet, expresó: “¿Cómo me voy a arrepentir del hecho más orgulloso de mi vida, de todos los cubanos? Fue el día más feliz de la historia, el día en que el pueblo se levantó contra el opresor”.

Ahora, con 27 años, Andy ha regresado a casa. Uno de sus primeros gestos al salir fue visitar la tumba de su abuela paterna, fallecida durante su encarcelamiento. También ha podido reencontrarse con sus abuelos maternos, cuya salud se ha deteriorado en los últimos años.

“Andy está libre, no le debe nada al régimen, y se va a tomar su tiempo para estar con la familia”, aseguró su madre. La familia no descarta que continúen las presiones por parte de la Seguridad del Estado, que en estos casos suele intentar impedir que los ex prisioneros políticos y sus allegados hablen con la prensa independiente.