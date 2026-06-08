Llega a Cuba otro donativo de productos básicos procedente de México y Belice

El buque comercial 'Asian Katra' atracó este domingo en el puerto de La Habana.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, y el presidente, Miguel Díaz-Canel, han agradecido a ambos países su respaldo a la Isla

La Habana/Cuba recibió este domingo un donativo de 1.700 toneladas de alimentos y otros productos básicos, procedente de México y Belice, destinado a paliar las carencias que sufre la mayoría de su población de la Isla debido a la crisis energética y económica.

La prensa estatal reportó que el buque comercial Asian Katra arribó al puerto de La Habana con el cargamento de ayuda humanitaria como "muestra de cooperación y solidaridad de los Gobiernos y pueblos de México y Belice".

Además, indicaron que organizaciones de solidaridad con la Isla, residentes cubanos en ambos países y una convocatoria del diario mexicano La Jornada, entre otros actores, contribuyeron a "gestionar, organizar y conformar" esta operación.

Al recibir el donativo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, resaltó la ayuda "incondicional e histórica" de México y agradeció a las autoridades, personalidades y organizaciones de ambas naciones por su respaldo a la Isla.

Organizaciones de solidaridad con la Isla, residentes cubanos en ambos países y una convocatoria del diario mexicano 'La Jornada', entre otros actores, contribuyeron a "gestionar, organizar y conformar" esta operación

El presidente, Miguel Díaz-Canel, también lo hizo en redes sociales. “Ya en La Habana el buque con 1.700 toneladas de alimentos e insumos desde México y Belice. Esfuerzo de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones hermanas y la La Jornada. Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles. #CubaNoEstáSola”, publicó.

En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los socios regionales más activos en el apoyo humanitario a Cuba con envíos de combustible y varios cargamentos con productos esenciales.

La llegada de esta carga se suma a otras operaciones de ayuda recibidas desde España, Brasil, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Canadá, agencias de la ONU y una enviada por Colombia, que anunció que está navegando hacia la Isla.

En marzo y abril el Convoy Nuestra América, integrado por activistas de varios países de Europa, México y Estados Unidos, también trajo varias toneladas de alimentos, insumos médicos, paneles solares, sistemas fotovoltaicos y materiales educativos.

La Isla, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, ahora está prácticamente paralizada por la falta de combustible, de los hospitales a las gasolineras y del transporte público a las empresas estatales, con escasez de medicamentos, elevada inflación, dolarización parcial y apagones que alcanzan amplias regiones del país hasta por más de 20 horas diarias.