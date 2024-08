Llega a Miami otro ex alto cargo del Partido Comunista de Cuba por reunificación familiar

La Habana/Al Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, llegó este jueves el ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos Manuel Menéndez Castellanos. Después de acumular méritos en la Isla, donde su trayectoria política y afiliación al régimen encabezan una sustancial lista de cargos y distinciones –entre ellas la de “coordinador del Equipo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro”–, el funcionario ha decidido pasar su retiro en Estados Unidos, donde reside parte de su familia.

En un artículo publicado por Martí Noticias, que intentó entrevistar a Menéndez en el aeropuerto, el medio asegura que el dirigente llegó a través de un proceso de reunificación familiar y que, “tras largas horas de espera” en la terminal aérea, fue admitido en el país.

En silla de rueda, con mascarilla y una gorra, Menéndez intentaba pasar desapercibido y se negó a hablar con la prensa. Propinó un manotazo a la cámara y vociferó: “Yo voy para mi casa”.

El ex funcionario no es el primero ni el último agente del régimen que llega a Miami. Muchos antes que él han intentado alcanzar el “sueño americano” y lo han logrado con impunidad o, en otros casos, han chocado contra la Justicia estadounidense. Así le sucedió a Liván Fuentes Álvares, ex presidente de la Asamblea Nacional en la Isla de la Juventud, a quien –tras serle aprobado el trámite y a punto de viajar a EE UU– le fue revocado el parole humanitario.

En aquel momento, una fuente gubernamental anónima declaró a Martí Noticias que Estados Unidos estaba al tanto del ingreso de represores y agentes del régimen cubano a su territorio: “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestro país y haremos todo lo posible para que quienes sean miembros del aparato represivo del régimen cubano no puedan beneficiarse de medidas que son para ayudar al pueblo cubano”, aseguró.

El entonces primer secretario del PCC en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos (izquierda), recibe a Fidel Castro el 18 de octubre de 1996. / Trabajadores

Más recientemente se conoció el caso de la jueza Melody González, quien condenó a prisión –sin pruebas y por órdenes de la Seguridad del Estado, según sus propias declaraciones– a cuatro jóvenes de Villa Clara por supuestamente lanzar cócteles molotov a funcionarios del régimen. González, por su parte, enfrenta un proceso legal en Estados Unidos, adonde llegó solicitando asilo político el pasado mayo, después de que le fuera denegado el parole humanitario. La ex jueza, actualmente detenida en el Broward Transitional Center, en Florida, tendrá que demostrar, tras un primer intento fallido, que es susceptible de recibir protección internacional.

Otros ejemplos de funcionarios emigrados recopilados por este diario son Misael Enamorado Dager, ex primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, o Yurquis Companioni, agente de la contrainteligencia en Sancti Spíritus.

En cuanto a Menéndez, su historial habla por sí solo. Según una pequeña biografía publicada años atrás por Granma, desde sus comienzos como lector de contadores para la Empresa Eléctrica de La Habana, fue escalando en la jerarquía del Gobierno a través de sus labores en el Ministerio de Energía y Minas y la Central de Trabajadores de Cuba. En 1993, fue ascendido a primer secretario del Partido en Cienfuegos, donde estuvo 10 años.

Asimismo, participó como representante del Comité Central en eventos internacionales, como el Congreso del Partido Comunista de Venezuela y el X Aniversario de la unificación de Yemen. Tras dejar el gobierno de Cienfuegos, Menéndez se presentó como diputado a la Asamblea Nacional y pasó a formar parte del Consejo de Estado. En los últimos años, según su perfil laboral en LinkedIn, se desempeñaba como “consultor senior de inversiones” en el Centro Internacional de La Habana, una sociedad de la universidad capitalina que se encarga de gestionar contratos y vender los servicios de la sede educacional en el extranjero.