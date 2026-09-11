Llega a Santa Clara un cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de Cáritas

Arturo González Amador y la directora de Cáritas Santa Clara, Vanesa Hernández Toledo, en el aeropuerto Abel Santamaría recibiendo el cargamento.

El obispo expuso que hay muchos necesitados y reconoció que solo podrán socorrer a "los casos más urgentes y a las situaciones más dolorosas"

La Habana/Un cargamento de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de Estados Unidos llegó este jueves a la ciudad de Santa Clara, con 700 módulos de alimentos y productos de higiene destinados a familias desfavorecidas, informó la organización católica Cáritas Cuba.

Este envío fue recibido en el aeropuerto Abel Santamaría por el obispo de la diócesis de Santa Clara, Arturo González Amador, y la directora de Cáritas en la provincia Villa Clara, Vanesa Hernández.

Cáritas explicó en las redes sociales que la Diócesis de Santa Clara y Cáritas Diocesana se encargarán de la entrega directa del donativo a las familias más desfavorecidas de las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz, con el apoyo de voluntarios, y religiosos para "garantizar de manera eficaz este proceso".

González Amador expuso que hay "muchas personas y familias pobres y necesitadas. A todas quisiéramos llegar pero eso es imposible".

El obispo reconoció que solo podrán socorrer a "los casos más urgentes y a las situaciones más dolorosas", porque "se trata de una ayuda humanitaria, no se trata de un proyecto de asistencia social permanente".

"Esperamos que esta ayuda redunde en beneficio de nuestro pueblo, se desarrolle con armonía y serenidad, y sea para todos un motivo para alegrarnos con las familias que sean beneficiadas. Pedimos la colaboración de todos y, por supuesto, la oración por esta misión que como Iglesia estamos asumiendo", añadió el prelado.

Llegada del donativo estadounidense gestionado por Cáritas en Santa Clara. / Cáritas Cuba

Recordó que tras el azote del huracán Melissa a varias provincias del oriente de la Isla el pasado octubre, la Administración de Washington envió ayuda para los damnificados de ese evento meteorológico por valor de nueve millones de dólares, en módulos de alimentos, aseo personal y algunos artículos de hogar.

Este nuevo cargamento de ayuda humanitaria estadounidense es parte de un paquete de 100 millones de dólares que había anunciado en mayo pasado el secretario de Estado, Marco Rubio.

De esa cantidad, la Iglesia católica, a través de Cáritas Cuba y con la colaboración de la organización estadounidense Catholic Relief Services, coordinará la entrega de 60 millones de dólares con kits de productos básicos.

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún, más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La llegada de estos donativos ha generado fuerte controversia entre ambas naciones. EE UU sostuvo –desde el primera anuncio de la ayuda por el huracán Melissa– que la entregaría solo si el Gobierno cubano no tenía acceso a ella. El régimen afirmó que accedía a que la gestionara un intermediario, pero insistió en que cualquier asistencia debería realizarse bajo las normas internacionales de cooperación y sin condicionamientos políticos.

El Gobierno cubano califica de hipócrita la actitud de EE UU, al que acusa de ofrecer estas ayudas mientras obstaculiza, mediante sanciones, que el país prospere por sí mismo. También ha protestado por la lentitud con que los envíos se han ejecutado, aunque la propia Iglesia ha señalado desde Miami que la falta de combustible es una de las causas para que, una vez arriba al aeropuerto, se reparta con eficacia.