Llegan a Cuba 24.600 toneladas de arroz donadas por Corea del Sur

La mitad se destinará a las provincias orientales, las más afectadas por el paso del huracán Melissa

La Habana/La primera muestra de ayuda de Corea del Sur a Cuba, desde su restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2024, se concretó este jueves. Desde Seúl llegaron 24.600 toneladas de arroz donadas, de las cuales la mitad se destinará a las provincias orientales –las más afectadas por el paso del huracán Melissa–, informaron el Sistema de Naciones Unidas en Cuba y medios oficiales.

La mitad del donativo –que será bimestral y se extenderá por un año– se descargó en el puerto de Santiago de Cuba y busca duplicar, durante cinco meses, las cuotas que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU distribuye en el oriente del país. Según Naciones Unidas, el grano “contribuirá a reforzar la seguridad alimentaria de las provincias orientales, focalizando grupos vulnerables”. Mientras, la otra parte del envío llegará por La Habana, con el propósito de duplicar las entregas a la población en el resto del país.

El donativo, que fue anunciado en octubre pasado por el embajador surcoreano en La Habana, Lee Ho-Yul, es “solo el comienzo” de la cooperación bilateral entre ambas naciones. En la lista figuran también la colaboración de Corea del Sur con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en programas de nutrición materno-infantil en Cuba, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el envío de insumos médicos.

El donativo, que fue anunciado en octubre pasado por el embajador surcoreano en La Habana, Lee Ho-Yul, es “solo el comienzo” de la cooperación bilateral

Además, el país asiático coopera ya con la Isla en capacitaciones en transporte, biofarmacia e ingeniería civil, y anunció que ambas naciones trabajarán en un Mecanismo de Consultas Políticas Intercancillerías, la negociación de un acuerdo sobre inversiones y la posible creación de una comisión económica conjunta.

El 14 de febrero del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el establecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Corea del Sur, rotas desde 1959. Los nexos se habían diluido, principalmente, por la alianza histórica, política e ideológica que existe entre el Gobierno de La Habana y Corea del Norte.

A partir del reencuentro, ambos países han habilitado sus respectivas embajadas. Cuba inauguró su sede diplomática, en el edificio E-Plaza del distrito de Jung-gu, en el centro de la capital surcoreana, en junio pasado. En tanto, Corea del Sur lo hizo en la capital cubana, en enero de este año.

El acercamiento entre La Habana y Seúl provocó que Corea del Norte expresara su descontento. Ello se vio reflejado días después del establecimiento de la sede diplomática surcoreana en la Isla. Por ejemplo, la agencia estatal de noticias KCNA informó, de manera muy escueta, del mensaje de Año Nuevo enviado por el líder norcoreano, Kim Jong-un, al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y además omitió las habituales referencias al “pueblo hermano” de Cuba.

En tanto, los vínculos entre La Habana y Seúl se comienzan a reforzar con la entrega de esta carga de arroz, lo que, además, pone a Corea del Sur en la lista de otros donantes de alimentos, y en particular de este grano, como China y Vietnam, a pesar de que no tiene la afinidad política de estos países con Cuba.

Pone a Corea del Sur en la lista de otros donantes de alimentos, y en particular de este grano, como China y Vietnam

Asimismo, el donativo llega en momentos en los que la Isla sufre un agravamiento de su crisis económica y financiera que afecta significativamente las importaciones de alimentos y la producción interna. El ejemplo más evidente es el que se vive en la provincia de Granma, otrora entre la élite de las productoras arroceras, donde prevé sembrar 41.000 hectáreas de arroz de las 200.000 totales del país, aunque “es una meta bastante fuerte en el contexto actual”, según Odisnel Traba Ferrales, director agrícola de la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique.

De acuerdo con el directivo, los productores del país se enfrentan a varios problemas. Uno de ellos es que tienen prácticamente cuatro años sin contar con el kit que antiguamente repartía el Estado con fertilizantes, herbicidas y pesticidas de importación, trascendentales para algunos cultivos, como en este caso el arroz. Otra problemática es el transporte del grano, que se complica ante la falta de combustible, lo que provoca que se “desvíe”.