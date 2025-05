Llegó a Cuba un nuevo 'químico' más letal y hasta 100 veces más fuerte

La Habana/Todos los espirituanos saben que el peligroso barrio de Kilo 12 es el mostrador del químico en la ciudad. Lo que no conocían –y este sábado la Policía se encargó de advertirlo en la prensa oficial– es que también es el lugar donde esta droga ha venido a reinventarse, a través de mezclas con otros narcóticos y medicamentos.

“Nos seguimos refiriendo a ella como cannabinoide sintético, porque es una droga sintética cuyos efectos son similares al del cannabis, pero actualmente se le agregan otras sustancias como carbamazepina y otras benzodiacepinas, además de anestésico para animales e incluso formol, fentanilo y fenobarbital”, explicó a Escambray Leidy Aragón, una capitana del Ministerio del Interior especializada en Toxicología.

Diferentes formas de químico están a la venta en puntos clave de Kilo 12, para quienes no pueden pagar por cocaína ni marihuana –explica Aragón–, o que ya se han acostumbrado al calibre del “bombazo” de hasta 40 minutos. Lo más común es comprar una dosis o “papelito” con una superficie de 0,5 cm² impregnada con la sustancia, por un precio de 200 a 300 pesos. Es incluso más cara que en La Habana.

En lo que va de año, hay cinco personas procesadas por tráfico de drogas –tres por químico y dos por venta de medicamentos controlados–, un aumento notable dado que en la provincia solo se detectó un caso en el primer cuatrimestre de 2024.

Según la capitana, hay “personas hospitalizadas por sobredosis”. El nuevo químico es más letal que el convencional y Aragón calcula que es hasta 100 veces más fuerte que la marihuana. Taquicardias, hipertensión arterial, fortaleza ante los antídotos y una duración temporal fija. Buscar que dure más tiempo aumentando la dosis es en vano, alerta la Policía. No sirve de nada y aumenta el riesgo de muerte.

En su opinión, las variaciones que sufre ahora la composición del químico es resultado de los muchos intentos de sus fabricantes por enmascararla. Cada lote que ha incautado la Policía es distinto de los demás, asegura. La forma más frecuente “ahora” es encontrar químico adherido al papel, en blanco o impreso, sin que la calidad de la sustancia se altere en lo más mínimo.

“Hemos visto las conductas agresivas que provoca; así como la desinhibición de las personas bajo sus efectos que se han desnudado en plena vía pública y les ha parecido correcto. Te aseguro, también, que detectarla y rastrearla no es imposible para nosotros”, zanjó Aragón.

Un colega suyo, el mayor Rolando Alonso, lanzó hace poco un operativo sobre Kilo 12 que había estado preparando desde finales de 2023. Llevaba meses infiltrando agentes entre los jóvenes de cada barrio para detectar la “ruta secreta de las drogas”, activando “escuchas en las esquinas” y realizando seguimiento de traficantes y consumidores.

Resultados: dieron con dos traficantes, una cómplice –amante y “repartidora” de uno de ellos–, un sinnúmero de consumidores y varios choferes que, sin saberlo, traían químico de La Habana. Ellos fueron los “iniciadores”, calcula Alonso.

Traían la droga en bolsos de bisutería y paquetes con especias que la mujer llevaba consigo cuando la capturaron en 2024. En el momento de su detención cargaba con 405 envoltorios –11,33 gramos– de los que Escambray proporciona una foto. El policía pide ahora que los espirituanos le informen de “cada rumor, cada paso dudoso, cada bolso que cambia de mano”.

No faltan en Escambray los testimonios de ex adictos. En los últimos meses, tanto la prensa como la televisión oficial han dado luz verde a trabajos como este –aunque no tan detallados como el de este sábado–, que recogen historias de “ruina económica y aislamiento familiar”.

La joven realizó un extenso lamento por cómo el 'químico' destruyó su vida y detalla las consecuencias personales de la adicción

Uno de los entrevistados, identificado con el nombre falso de Ismael, relata que un “escalón roto” de Kilo 12 era –hasta el operativo de Alonso– el punto de encuentro para la compraventa de químico. El apagón ayudaba a disimular todas las transacciones. Tras una sobredosis, el joven, al parecer menor de 18 años puesto que después de la crisis se matriculó en la universidad, acabó “vomitando sin parar”.

Otra, identificada como Kenia, ahora cumple siete años de prisión. La joven realizó un extenso lamento por cómo el químico destruyó su vida y detalla las consecuencias personales de la adicción. Testimonios como el suyo, pero con nombres y apellidos, aparecieron hace poco en al menos dos sesiones televisadas de ex adictos.

La Policía asegura que el tráfico y consumo de químico está “bajo control” en Sancti Spíritus, una provincia envejecida, y atribuye el alza a “la migración de nuestros jóvenes a países productores de drogas, las redes sociales y el contacto con realidades donde el consumo se legaliza”. Los medicamentos controlados se venden en redes, mientras que el químico, la marihuana y la cocaína se negocian personalmente o por teléfono. Todo eso ha “permeado la mentalidad local”, dijo a Escambray el teniente coronel Iván Ruiz.

“La droga que hoy entra a Sancti Spíritus proviene casi toda de la capital del país como parte del tráfico interprovincial, por lo que hemos arreciado los controles en las vías”, añadió.

Ahora, la Policía trabaja “capacitando” a los dueños de pymes, nuevo foco de compraventa en Kilo 12, estima el oficial. Bares, discotecas, restaurantes donde se ejecutó hace poco una operación llamada Nocturno contra locales privados y hay otras en camino. “Los autores están en prisión provisional”, según Ruiz.

Preguntado por el destino de los lotes de químico incautados, Ruiz aseguró que la Policía provincial lo mantiene bajo custodia hasta que lo llevan a un destino preparado por el Ministerio del Interior. Una vez allí es “totalmente incinerado” frente a varias personas. “Incluso se documenta en video”, acotó.