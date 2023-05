El pan se acaba a las ocho de la mañana en los locales gestionados por particulares en Sancti Spíritus

Colorida en la entrada pero vacía en el interior, la panadería de la calle Céspedes, en la ciudad de Sancti Spíritus, se convirtió en noticia hace unos días, cuando la prensa local anunció que retomaba la venta liberada del producto, pero esta vez en colaboración con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Después de leer en el diario Escambray la buena nueva, Liudmila, de 39 años, se acercó a la panadería del reparto Kilo 12, pero en el portal pintado con radiantes colores solo se topó con un empleado mirando su teléfono móvil. "No hay nada, ni entres porque el pan se terminó temprano", sentenció el trabajador del local.

"Empezamos a las seis de la mañana pero no tenemos materia prima para mantener un suministro continúo todo el día", aclaró el dependiente. "Aunque hemos empezado a vender solo podemos garantizar que compre el que llegue antes de que se nos acabe la cantidad de materia prima que tenemos asignada para cada día".

Las respuestas del empleado contrastan con lo recién publicado en el diario espirituano que, aunque hablaba con cautela de la reapertura, tomaba con tonos optimistas el reinicio de la venta porque ayudaría a retomar "el habitual ritmo productivo" de unas panaderías que hasta hace muy poco eran de absoluta gestión estatal.

"Empezamos a las seis de la mañana pero no tenemos materia prima para mantener un suministro continúo todo el día"

"Se ve mejor y sabe mejor que el pan del racionamiento pero ni la venta es estable ni el precio es sostenible", advirtió el trabajador. "Nos llega un buchito de harina hoy y otro buchito mañana porque depende de lo que se pueda comprar, pero esto no lleva planificación, trabajamos con lo que vaya apareciendo".

"Yo soy un empleado estatal, pero lo que vendo está hecho con los ingredientes que logran conseguir los particulares. Así que pongo la cara pero ellos son los que deciden qué cantidad sacan y a qué precio".

Dependen del Estado el local y los empleados de la atención al público, pero de la materia prima y de la gestión se encargan particulares, que tienen cierto margen para determinar los precios de manera autónoma. Se trata de un híbrido que la mayor parte de los clientes no logra comprender.

Una veintena de banderitas cubanas, ensartadas en un cordel y dispuestas de cara al Primero de Mayo pasado, dan la bienvenida al comercio de la calle Céspedes en el que la pintura rosa de la portada contrasta con el amarillo en la zona del tanque de agua y el azul de la verja. A media mañana ya no hay nadie haciendo cola a las afueras.

"La necesidad es muy grande y el pan sustituye al arroz, a la yuca, el boniato que están muy caros. Aquí hay gente que si un día no alcanza un pan, no come"

"El pan se nos acaba a las ocho de la mañana, rapidísimo. La gente se llevó todos los panes (redondos) de 60 pesos", cuenta otra empleada. "La necesidad es muy grande y el pan sustituye al arroz, a la yuca, el boniato que están muy caros. Aquí hay gente que si un día no alcanza un pan, no come".

El diario regional aseguró que la reapertura de cuatro panaderías bajo el régimen de convenio entre el Estado y las pequeñas empresas formaba parte de una estrategia que "luego se extenderá a otros territorios, según declaró Leonardo Ramos Moreno, director de la Unidad Empresarial de Base Cubana del Pan en Sancti Spíritus".

El convenio entre ambas formas de producción también encarece los precios. Pero Ramos lo mostró como algo coyuntural: "hasta tanto se recupere la economía nacional y se pueda retomar el habitual ritmo productivo, estarán elaborando bajo estas condiciones que permiten, al menos, mantener una oferta estable a la población".

El directivo aclaró que se trata de una prueba piloto "por tratarse de un producto diferenciado que nunca antes se había ofertado de esa manera". En dependencia de la demanda podrán ampliarlo "a otras unidades de la Cadena Cubana del Pan y, además, de las disponibilidades de materia prima".

La alianza parece algo más motivada por el desespero que por abrir paso a otras formas de gestión. "Este convenio con la mipyme es debido a las limitaciones del país con las materias primas, entre ellas la harina de trigo", añadió Ramos quien reconoció que la estrategia "podría seguirse utilizando aunque se estabilicen las entregas habituales, pues eso permitiría aumentar la producción de pan que, como se sabe, es insuficiente".

El directivo aclaró que se trata de una prueba piloto "por tratarse de un producto diferenciado que nunca antes se había ofertado de esa manera"

Los comentaristas del medio local no se quedaron callados y calificaron la iniciativa de "proyecto de investigación draconiano". Algunos dejaron saber su incredulidad de que el Estado tuviera que recurrir "a pequeñas empresas particulares para resolver un problema tan serio como el pan de cada día".

El internauta Leodan10 sintetizó el malestar en una frase: "Un gobierno que tiene todas las facilidades internas y de logística pero tiene que depender de pequeñas mipymes, que están todavía atadas de manos debido a muchas trabas burocráticas, evidencia que el sector estatal no puede ser el principal actor de nuestra economía".

A las afueras de un portal de la calle Céspedes, con su móvil en la mano y advirtiendo a los clientes de que ni entren, un empleado estatal ejemplifica la distancia que separa a lo que se dicta oficialmente, se implementa de forma privada y termina en la bolsa de los clientes.

