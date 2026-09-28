En lugar de petróleo, los cubanos tendrán una mezquita de 9 millones de dólares financiada por Arabia Saudí

La constructora portuguesa Engimov, encargada de la obra, ha cercado el terreno colindante con la termoeléctrica de Tallapiedra, en La Habana

La Habana/ Madrid/El perímetro de la antigua termoeléctrica de Tallapiedra, en La Habana Vieja, se encuentra por fin cercado para dar comienzo a unas obras anunciadas hace casi diez años. En esta década se han apagado para siempre las viejas chimeneas de la central, que contrastarán con los minaretes de la mezquita Rey Salmán algún día. Este complejo tendrá, previsiblemente, salas de oración con capacidad para unas 500 personas, biblioteca pública, comedor, zonas verdes y salones comunitarios.

Según fuentes oficiales, el presupuesto estimado es de 9,3 millones de dólares, aportados por Riad dentro del Fondo Saudita para el Desarrollo, aunque el inversionista es formalmente la Oficina del Historiador, que gestiona el monto.

El recinto ha sido señalizado recientemente, como pudo comprobar este diario, y un cartel recoge el nombre de la obra –Mezquita Rey Salmán–, el número de licencia de obra y los nombres de las empresas que llevan adelante el proyecto. El diseño es de Restaura, la entidad especializada de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (Ohch) que lleva a cabo las principales intervenciones de conservación, restauración y desarrollo urbano en el Centro Histórico de la capital. La ejecución de la obra la lleva a cabo la constructora Engimov Caribe.

La compañía tiene su sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y su capital es 100% portugués, como indica la constructora en su propia página web. Además de obras civiles –entre ellas naves industriales y logísticas–, realiza colaboraciones para edificios de viviendas y hoteles; y también vende –a través de su propia web– mobiliario de cocina y materiales de construcción.

El número de expediente de la obra indica que la licencia se obtuvo en el año 2020, aunque de esta construcción se comenzó a hablar casi cuatro años antes. Ya en 2014 circularon unos planes iniciales para levantar una mezquita en La Habana cuya estética recordaría a la de Ortaköy, en Estambul.

La ejecución de la obra la lleva a cabo la constructora Engimov Caribe. / 14ymedio

La intención partía de Turquía, dispuesta a aportar el capital suficiente, y la insistencia de Recep Tayyip Erdogan, que a finales de ese año insistió en una presencia musulmana precolombina en la Isla. "El contacto de los musulmanes con América se remonta al siglo XII. Los musulmanes descubrieron América en 1178. No fue Cristóbal Colón. El islam se expandió por el continente americano antes incluso de la llegada de Colón", dijo. El presidente, que sigue en el cargo, afirmó: "Colón relata que había una mezquita en una colina de las costas de Cuba. Voy a hablar con mis hermanos de Cuba sobre lo adecuado que sería levantar una mezquita en lo alto de esa colina".

No está muy clara la razón por la que los planes no llegaron a buen puerto, ya que el Gobierno cubano, que inicialmente había dado un no rotundo, se retractó posteriormente y dio el visto bueno a un proyecto que nunca se materializó. Se calculaba entonces en unos 5.000 los musulmanes residentes en la Isla, cuyo lugar de encuentro y oración en la capital era la mezquita Abdallah, en la calle Oficios. En 2016 empezaron a circular los primeros planos del proyecto de la nueva construcción, ya financiada por Arabia Saudita.

La idea era levantar un gran complejo que podía acoger a unos 10.000 creyentes, el más grande de América Latina. Según el embajador en Riad, Vladimir González, la Isla tenía "una pequeña comunidad musulmana en el país; muy organizados. Me siento honrado de facilitarles la vida como musulmanes en Cuba", dijo en 2022.

En 2016 empezaron a circular los primeros planos del proyecto de la nueva construcción, ya financiada por Arabia Saudita. / 14ymedio

En los últimos años, el fondo saudita ha financiado siete proyectos en la Isla relacionados con salud, saneamiento e infraestructuras, con un valor total de unos 193,3 millones de dólares, además de lo destinado a la mezquita. Además, en 2021, una fuente de la Oficina del Historiador de La Habana contó a 14ymedio que había un préstamo por un monto de 26,6 millones de dólares para el Programa de Rehabilitación y Construcción de Obras Sociales, pero que de ahí se extrajeron recursos para el Centro Fidel Castro Ruz, en El Vedado, inaugurado en diciembre de ese año.

"Se supone que el crédito era para viviendas pero cogieron una parte para el Centro y para el Capitolio también", afirmó esa fuente. Esto permitió levantar la faraónica obra dedicada a Fidel Castro. Además, una parte del dinero fue al proyecto de la futura mezquita Rey Salman, que aún en 2026 no tiene ni los cimientos puestos.