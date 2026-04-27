Una madre de cuatro hijos, asesinada a tiros por su ex pareja en Mayabeque

Familiares de la mujer alertan que el agresor “anda suelto y tiene un arma de fuego”

La Habana/Este fin de semana se registró un nuevo feminicidio en Cuba. Mariolis López Silio, de 37 años, fue asesinada por su ex pareja, Michael Pérez Sanabria, el pasado viernes por la noche, en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque. De acuerdo con un familiar de la mujer que habló desde el anonimato con 14ymedio, López Silio fue atacada a “tiro limpio en la cuadra, tipo 10 u 11 de la noche”.

“Ella lo había dejado y él no se resignó”, cuenta el familiar, quien alerta que hay preocupación debido a que el agresor, que “anda suelto y tiene un arma de fuego”, “amenazó” a dos de los cuatro hijos que tenía Mariolis, un niño de 12 años y una adolescente de 15, que eran de una pareja anterior. Los otros dos, una bebé de ocho meses y un niño de tres años, eran hijos en común de López Silio y Pérez Sanabria. “Los niños temen por su vida”, remarca.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han registrado 16 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. Los casos más recientes fueron los de Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y su hija Camila Aguilera Peña, de 12, en un suceso de “extrema violencia” ocurrido en su vivienda, en Batabanó, también en Mayabeque, el jueves pasado.

Los casos más recientes fueron los de Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y su hija Camila Aguilera Peña, de 12

La plataforma independiente Alas Tensas informó del hecho e identificó al presunto autor de este doble crimen como la actual pareja de Peña Hernández, quien, además, agredió y causó graves heridas a la madre de la víctima –al intentar defenderla– y a una vecina, que acudió a socorrerlas.

La ONG denunció “la crueldad y brutalidad” del ataque y consideró que a agresión muestra “hasta qué punto la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba impacta no solo a las víctimas directas, sino también a sus hijas e hijos, familiares, personas cercanas y comunidades enteras”.

También alertó sobre una “mayor incidencia” de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y ex parejas.

Hasta ahora, abril es el segundo mes con más asesinatos de mujeres por violencia machista en el país, con seis casos. Enero concentra hasta ahora poco menos de la mitad de los feminicidios en el año, con siete.

Abril es el segundo mes con más asesinatos de mujeres por violencia machista en el país, con seis casos

Aunque Alas Tensas ha reportado 19 fallecimientos en lo que va del año, la mayoría de ellas en crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas, el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.