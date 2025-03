La madre de la presa política Sissi Abascal denuncia el deterioro de la alimentación en la cárcel  

La Habana/La situación en las prisiones cubanas sigue deteriorándose. Además del hacinamiento y la mala cobertura médica, la ración de alimentos se ha reducido en los últimos meses. "Estoy muy preocupada por mi hija, prácticamente solo puede comer un plato completo cada 15 días cuando tiene visita", contó este miércoles a 14ymedio Annia Zamora, madre de la presa política Sissi Abascal, a la que visitó este miércoles en la cárcel La Bellotex, en Matanzas.

"La encontré bien de salud, pero la situación de la comida era muy mala. No les están dando pan para el desayuno", detalla la madre. "Para nosotros los familiares es muy difícil llevar cualquier cosa a la prisión porque vivimos en un campo donde hay muy pocas opciones para comprar, aquí hace más de una semana que tampoco hay pan", precisa la mujer sobre el poblado matancero de Carlos Rojas, donde residen.

En la cárcel La Bellotex también se encuentra la activista Sayli Navarro quien, al igual que Abascal, fue condenada tras manifestarse el 11 de julio de 2021. La hija del ex preso político Félix Navarro fue sentenciada a ocho años de privación de libertad por atentado y desórdenes públicos, mientras que Abascal, por su parte, purga una condena de seis años.

"Es un poquito de arroz lo que les dan cuando hay, lo otro es un caldo aguado. Esta semana les están dando un poco de dulce de tomate que Sissi dice que está muy malo, que casi no se lo puede comer"

"Es un poquito de arroz lo que les dan cuando hay, lo otro es un caldo aguado. Esta semana les están dando un poco de dulce de tomate que Sissi dice que está muy malo, que casi no se lo puede comer", se queja Zamora. "Puede terminar con una anemia, porque lo que recibe de alimentos no es suficiente para mantenerse saludable".

Zamora no tiene noticias de que ni Abascal ni Navarro puedan verse beneficiadas por las excarcelaciones de presos acordadas entre el régimen cubano y el Vaticano, un proceso que se reanudó el pasado jueves tras estar varias semanas parado. "No se dice nada, nadie da información en la prisión sobre eso", lamenta.

En enero pasado el régimen cubano negó, por cuarta vez, a ambas presas políticas los beneficios a los que tienen derecho. Tanto Abascal como Navarro, hija del opositor Félix Navarro –él sí, excarcelado en enero pasado–, fueron llevadas a la dirección del penal, donde les comunicaron que se rechazaba su solicitud de "pasar a un régimen de menor severidad", por lo que se mantienen bajo "régimen severo".

Este martes, los padres de Navarro se trasladaron desde el municipio de Perico para visitarla en la cárcel, pero los guardias impidieron la entrada de su madre, Sonia Álvarez, Dama de Blanco. "Se presentó el oficial Fernando y pidió conversar con nosotros en las afueras del penal, antes de comenzar la entrada de los familiares a la visita", explicó Félix Navarro a este diario. El uniformado dijo que no iba a permitir la entrada "de Sonia vestida de blanco", aunque sí había podido hacerlo en otras ocasiones.

Solo Navarro pudo entrar al encuentro con su hija. "Ella está muy firme y me dijo que está enfocada en el año 2030, porque no espera su excarcelación antes de esa fecha". Esa misma tarde, el también ex prisionero de la Primavera Negra fue a la Fiscalía Militar de Matanzas para quejarse por lo sucedido. "Allí me atendió el mayor Bárzaga, al que conozco de visitas anteriores al lugar. Su respuesta inicial fue que los funcionarios de prisiones son quienes definen lo relacionado con el vestuario".

Navarro respondió al oficial que en el reglamento "no aparece nada acerca del color del vestuario". Unos minutos después, Bárzaga regresó y le comunicó que la respuesta a su queja la recibiría de parte de la Fiscalía, tras interrogar a los oficiales que habían negado la entrada de Álvarez a la cárcel.