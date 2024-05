MadWoman, la pyme cubana que recibió 31.530 dólares de EE UU, "es una tapadera del régimen"

La Habana/La Embajada de Estados Unidos en La Habana se ha visto envuelta en una polémica por contratar los servicios de una pyme cubana de comunicación por 31.530 dólares (casi 11 millones de pesos al cambio informal actual), repartidos en unos 13 proyectos. La información fue publicada por el digital ADN Cuba que asegura que el negocio, MadWoman Agency, no solo tiene vínculos con el régimen, sino que llegó a despedir a uno de sus empleados por compartir consignas antigubernamentales en sus redes sociales.

ADN Cuba tuvo acceso a documentos sobre el vínculo entre la sede diplomática y la empresa cubana, en el que se aclara que el monto corresponde a varios proyectos que han sido encargados a MadWoman. “Seis fueron para campañas/mensajes relacionados con la migración, cinco para diseños de programas estratégicos (el Mes de la Historia Negra 2023 y 2024, el Mes del Orgullo 2023, un intercambio musical con estudiantes universitarios locales y un programa de diplomacia cinematográfica), uno para promover el bilingüismo y uno para una campaña relacionada con Ucrania en 2023”, cita el medio.

El pasado febrero, una carta enviada por la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar al presidente estadounidense Joe Biden pedía el cese del contrato entre la embajada y MadWoman y la entrega, antes del 1 de abril, de “todas las comunicaciones” sostenidas entre las dos partes. También recordaba al mandatario que la pyme había sido noticia por despedir en septiembre de 2023 a Álvaro Hernández, uno de sus gestores de redes, por publicar el mensaje “Abajo la dictadura” en su cuenta de X.

"Esta mipyme, MadWoman, es claramente una tapadera del régimen", escribió Salazar. "Es completamente inaceptable que nuestra embajada trabaje con una ‘compañía’ que despide a personas por criticar a la dictadura cubana”, añadió.

Esta semana, la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca respondió a Salazar en una misiva en la que defendía el vínculo con la empresa cubana y explicó que MadWoman niega haber despedido por razones políticas o ideológicas a uno de sus empleados quien, añade, abandonó la empresa por su voluntad. “(MadWoman Agency) le aseguró al Departamento de Estado que ‘no despidió al empleado en cuestión y no ha penalizado a ningún empleado por sus opiniones personales’”, reza el documento.

La carta también asegura que la pyme es una entidad independiente, que no tiene ningún vínculo con el Gobierno cubano. Según ADN Cuba, que asevera que tuvo acceso a un “documento del propio Departamento de Estado, preparado para el Subcomité de Supervisión y Rendición de Cuentas de Asuntos Exteriores de la Cámara”, la Embajada de Washington en La Habana mantiene su relación comercial con la empresa.

MadWoman, un proyecto particular –MD Creativa S.R.L.– convertido en pyme en 2022, fue objeto de debate tras el despido de Hernández, quien emigró con su pareja, también ex trabajador de la empresa, a Estados Unidos. ADN Cuba ofreció la versión del cubano, que asegura que, tras su publicación, los directivos de la pyme lo llamaron a cuentas. “Cuando llegué a la reunión, me mostraron mi publicación en X y me preguntaron: ‘¿Qué es esto?’” recuerda Hernández. “Eso es lo que pienso”, asegura que contestó.

Según Hernández, Disley Alonso, una de las dueñas, le dijo que la entidad era parte del “aparato gubernamental” cubano. “Me dieron varias razones por las que tenían que 'separarme indefinidamente de mis funciones en la agencia', ya que eran una empresa del Gobierno y no podían tener empleados haciendo esos comentarios”, argumentó.

La pareja de Hernández, Alberto Góngora, también habló a ADN Cuba de los pagos que la pyme realiza a sus colaboradores. Según aclaró, la empresa le retribuyó 1.000 pesos (2,87 dólares) por elaborar la campaña del Mes de la Historia Negra para la embajada.

El digital también refirió que, según un manual de MadWoman para el trato con contratistas, colaboradores y empleados que pudo consultar, la empresa pide que estos “se abstengan de hacer publicaciones o compartir contenido que pueda ir en contra de las políticas establecidas en el país”. Hernández también mencionó políticas similares de la empresa en una entrevista a Diario de Cuba.

Desde la creación de las mipymes en 2021, los nuevos negocios han sido blanco de críticas por parte de la población y el exilio cubanos, entre ellos políticos como Salazar, que las consideran una “zona gris” en el trato de Washington a la Isla. Asimismo, acusan al régimen de La Habana de aprovechar el “supuesto mercado privado y libre” para importar bienes y hacer negocios con Estados Unidos sin ser sancionados por las leyes del embargo.

14ymedio ha señalado en numerosas ocasiones los vínculos de los gobernantes cubanos con algunos negocios privados y sus dueños, a quienes muchos califican de testaferros del régimen. Es el caso de Diplomarket, un misterioso supermercado que imita a la franquicia estadounidense Costco y apareció el pasado octubre en La Habana. Sobre sus dueños, solo se conoce que pertenece a una empresa inscrita en Estados Unidos por Frank Cuspinera Medina, un empresario cubano.

Otros negocios señalados por sus vínculos con el régimen son las pymes de zapateros de Camajuaní, en Villa Clara, a las que Miguel Díaz-Canel dedica, junto a una finca dedicada a la cría de cerdos, numerosas horas de sus frecuentes visitas al municipio.