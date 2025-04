Una maestra de Las Tunas es asesinada por su pareja en plena calle

Madrid/Nancy Levya García, una maestra que residía en Las Delicias (Puerto Padre, Las Tunas), fue asesinada por su pareja en plena calle el pasado sábado 12 de abril. Los observatorios feministas de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron este lunes el feminicidio, del que ya circulaban rumores durante el fin de semana.

La víctima, conocida como Nancita, tenía 35 años y dos hijos, al menos uno de ellos en edad escolar. Su agresor la apuñaló cerca de la Calle 13 y después de matarla se entregó a la Policía.

Leyva García era muy popular en la comunidad por su profesión y han sido muchos quienes en las redes sociales han mostrado su solidaridad y reconocido a la que fue “muy buena maestra” sus hijos. Tampoco han faltado las condolencias de compañeros de trabajo que alabaron sus cualidades profesionales.

El asesinato de Leyva García se produjo solo un día después de que saliera, por fin, a la luz el de Yunisleidy López Milián, de 40 años, a quien su pareja mató días antes en su casa de Guayos, en Cabaiguán (Sancti Spíritus). En ese caso, el presunto asesino ocultó el cadáver, denunció la desaparición y participó “en las búsquedas que organizaron familiares y vecinos en la semana que estuvo en paradero desconocido”.

Hasta la fecha son 10 los feminicidios que se contabilizan en Cuba, según el registro que realiza este diario. Las asociaciones feministas anotaron como violencia de género el asesinato de Odalys Bataille, una enfermera de 53 años de Habana del Este. Sin embargo, se desconoce si había algún vínculo entre la víctima y el agresor, un presunto ex convicto, por lo que este diario lo mantiene registrado como violencia común.

Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba actualizaron este lunes también los casos de dos menores desaparecidas que estaban investigando. La buena noticia es que ambos se resolvieron de manera favorable. El primero es el de Vanesa Ortega Deliz, una adolescente de 14 años y residente en Guanabacoa, La Habana, que fue localizada por la Policía.

Del otro caso, una menor desaparecida desde el 2 de febrero cuyo nombre no fue precisado, se supo que ya estaba en casa con su familia. “Sin embargo, otras dos alertas de desaparición sucedidas este 2025 continúan activas y requieren la máxima difusión y apoyo ciudadano”, pidieron las asociaciones.

Una de ellas es Luisa María Martínez Sansaricq, de 65 años, y vista por última vez el 14 de febrero en el Reparto Antonio Guiteras (Bahía), La Habana. La mujer padece esquizofrenia y necesita medicación. La otra es Doraiky Águila Vázquez, desaparecida desde el 15 de marzo en Lawton, La Habana con un vestido amarillo con flores. Según algunas informaciones, no confirmadas, esta mujer sufría pérdida de memoria.

Las organizaciones feministas, que trabajan ahora con menos recursos tras la suspensión de algunas ayudas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), piden mayor colaboración ciudadana para sacar a la luz los feminicidios, que siguen siendo una lacra sin soluciones gubernamentales nuevas.

La pasada semana, el Gobierno confirmó que el registro que anunció en julio de 2024 para mantener actualizados los casos de violencia machista, incluyendo no solo las muertes, sino también las denuncias y los perfiles de las víctimas y los agresores, no será de dominio público. La ley de violencia de género está anunciada desde 2023 para no antes anunciada de 2026.