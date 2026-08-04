Malestar dentro de un sector del régimen cubano por las 176 reformas y el protagonismo de ‘El Cangrejo’

Un hombre descansa a la intemperie a una cuadra de la sede del Gobierno, en 24 de febrero.

Mientras Díaz-Canel insiste que no se renuncia al socialismo, algunos cuadros del partido único e intelectuales alertan contra "el retorno del país hacia un régimen capitalista puro y duro"

Madrid/Aunque durante más de seis décadas las principales decisiones de la cúpula cubana han sido aceptadas con la misma “unanimidad” y disciplina vertical, sin debate público ni consultas democráticas, las nuevas reformas económicas impulsadas por el régimen y el reciente protagonismo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro –nieto y protegido de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo– han dejado al descubierto el descontento de sectores dentro del propio aparato comunista.

En la reciente sesión de la Asamblea Nacional, donde fue aprobado un paquete de 176 medidas que reestructura la economía y la administración del Estado, los principales dirigentes insistieron en que los cambios no representan una renuncia al modelo político y económico que el régimen ha defendido durante más de seis décadas. Frente a las críticas que las interpretan como una apertura hacia el mercado, el presidente Miguel Díaz-Canel reiteró durante la clausura de las sesiones: "Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista".

"Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista"

Esa no parece ser la lectura de algunos sectores dentro del propio universo oficialista. Algunos cuadros políticos, intelectuales y militantes consideran que la apertura que supone las reformas rompe con postulados históricos del socialismo cubano o que, al menos, favorecerá a nuevos grupos de poder antes que a la población. El propio Díaz-Canel ya había admitido en una entrevista con el medio puertoriqueño Claridad que sobre estas medidas "hay opiniones divididas" dentro del Partido Comunista. “Son medidas que tienen contradicciones, que tienen riesgos”.

Críticas muy severas han llegado desde sectores de la izquierda oficialista. El medio digital Punto y Aparte, que se presenta como una plataforma alternativa de izquierdas, integrada por militantes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas, denuncia en un editorial que algunas reformas "implican el retorno del país hacia un régimen capitalista puro y duro, y acentúan las desigualdades”.

“Hoy la patria camina por la cuerda floja: a un lado, la voracidad imperial y la promesa de invasión y muerte; al otro, la arrogancia y la mezquindad de un conjunto de funcionarios y negociantes que ya han demostrado demasiadas veces no estar a la altura del momento histórico”, publica Punto y Aparte.

El medio exige que para “reencauzar este periodo de cambios a un horizonte de equidad” se llame a la participación popular “con la exigencia de que sean revisadas y modificadas todas aquellas medidas que amenazan con sumir al pueblo en la pobreza, la precariedad y la indefensión... todavía más".

Estas preocupaciones ya habían sido planteadas por críticos con el régimen desde otros postulados. El economista cubano Pedro Monreal, calificó el paquete de medidas como "antiobrero" porque, sostuvo, "no equilibra los derechos de trabajadores y empleadores dentro de una economía regida por reglas de mercado. Tampoco reconoce al trabajador mecanismos democráticos de contrapeso en el ámbito laboral".

Por otra parte, un documento al que tuvo acceso la agencia EFE, firmado por militantes del Partido Comunista y titulado Impulsar el Socialismo desde el Poder Popular, afirma que algunas medidas "rebasan ampliamente lo que históricamente se fijó como admisible e incluso confrontan con lo que han sido las representaciones del socialismo en nuestro pueblo". El texto reclama además que las transformaciones sean debatidas abiertamente en las comunidades.

Otra de las voces críticas dentro del propio oficialismo ha sido Alejandro Sánchez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de La Habana. "La discusión necesaria es quiénes serán los beneficiarios reales de esas transformaciones. Si la respuesta es 'todos', sería falso", escribió. Sánchez reclama además mayor participación popular en estas decisiones: “Ese poder no puede ser ejercido solamente desde arriba, sino que tiene que venir también de una mayor participación y control popular. Esto último sigue siendo una deuda del sistema político cubano”.

“Ese poder no puede ser ejercido solamente desde arriba, sino que tiene que venir también de una mayor participación y control popular. Esto último sigue siendo una deuda del sistema político cubano”

Algunas de las reformas también han sido criticadas desde el sector científico. Entre las medidas fue aprobada la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que como parte de la reducción del aparato gubernamental, llevó a eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y redistribuir sus instituciones entre dos nuevos ministerios. El jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango Arias, calificó la desaparición del organismo de "grave error" y criticó que la medida se adoptara sin consultar a los trabajadores ni presentar estudios que la respaldaran.

"No pocos especialistas, muchos fundadores nos hemos opuesto a esta desintegración. Nos opusimos porque nunca esta decisión estuvo antecedida por una explicación, un análisis con los trabajadores y directivos de estas instituciones; nunca se nos explicaron las razones", escribió. También advirtió de que la desaparición del Citma en medio de la crisis que atraviesa el país pone en riesgo la estabilidad de instituciones científicas con reconocimiento internacional y golpea la moral de sus profesionales.

El otro elemento de controversia para estos sectores es el papel que ha ido asumiendo Raúl Guillermo Rodríguez Castro. El nieto y guardaespaldas de Raúl Castro reconoció en una entrevista con USA Today los privilegios de los que disfruta y se presentó como uno de los interlocutores de la parte cubana en los contactos con EE UU, pese a no ocupar ningún cargo público conocido. Esa posición ha despertado críticas incluso dentro del oficialismo.

Michel Torres Corona, presentador del programa Con Filo, cuestionó públicamente a Rodríguez Castro y a Sandro Castro por los privilegios que ambos nietos exhiben en redes sociales y en espacios públicos: "No hay arenga o reclamo que calme la indignación que provocan esos frutos del nepotismo 'sociolista': ¿qué justifica su impunidad?".

En declaraciones a EFE, Torres Corona defendió la existencia de posiciones "muy heterogéneas" dentro de la Isla y afirmó que estas pueden expresarse "incluso desde posturas críticas o de divergencia", siempre que no se rompa la unidad.