Manifestantes del 11J lanzan grito de auxilio por las malas condiciones en el Combinado del Este

La Habana/Dos presos políticos cubanos, Roberto Pérez Ortega y Amaury Leyva Prieto, denuncian el deterioro de las condiciones en la prisión Combinado del Este en La Habana. Ambos, manifestantes de la protestas populares del 12 de julio de 2021, en La Güinera, advierten en una carta de que en el penal, de máxima seguridad, hay brotes de sarna, hepatitis y tuberculosis, a lo que se suma la falta de fármacos, la mala atención médica y la reducción de la ración diaria de alimentos.

En su misiva, a la que ha tenido acceso 14ymedio, los reclusos hacen responsable "a la dictadura cubana" de cualquier daño que sufra su salud por la pésima situación que viven en el mayor centro penitenciario de la Isla. "Muchas veces la comida que nos sirven está echada a perder", explican.

La cuota de alimentos que los presos reciben cada día ha sufrido sucesivas reducciones en los últimos meses debido a la crisis que atraviesa el país. En enero pasado, según reportó el portal ADN Cuba, la ración de arroz se contrajo a la mitad, de los 90 gramos que hasta ese momento se repartían a cada prisionero. Ahora, denuncian Pérez Ortega y Leyva Prieto, esa cantidad se ha visto aún más mermada.

"Queremos reafirmar que nuestras ideas no las cambiamos ni las cambiaremos jamás por nada ni por nadie"

También agradecen a las personas que han denunciado su actual situación y apoyado su inmediata liberación. En el texto mencionan a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y al influencer Alexander Otaola. Piden, además, a estas figuras públicas que no los dejen solos en este momento: "los necesitamos mucho".

Ambos presos reconocen que no pueden contar mucho con sus respectivas familias para tramitar este tipo de denuncias dado que sus parientes han sufrido presiones y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. "Queremos reafirmar que nuestras ideas no las cambiamos ni las cambiaremos jamás por nada ni por nadie". Pérez Ortega y Leyva Prieto aseguran no arrepentirse de participar en las históricas manifestaciones de hace cuatro años y terminan su carta con la más popular consigna de aquella jornada, "¡Patria y vida!".

Roberto Pérez Ortega, de 39 años, padre de dos niños, se desempeñaba como actor y modelo antes de ser encarcelado, y también había compuesto y grabado música para el cine. Purga una condena de 17 años por el delito de sedición. Actualmente es miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República y ha denunciado golpizas, tratos denigrantes y abuso psicológico en prisión.

Durante la protesta en La Güinera, Pérez Ortega intentó socorrer a Diubis Laurencio Tejeda, el único fallecido confirmado oficialmente en esas protestas, que fue baleado por un policía. Juzgado junto a otras 16 personas en diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, fue condenado a 25 años de cárcel, uno más que los solicitados por la fiscalía. Meses después su pena fue rebajada a 17 años.

Por su parte, Leyva Puerto, también recluido en el Combinado del Este, un penal ubicado en el kilómetro 13 ½ de la vía Monumental, en el municipio habanero de Guanabacoa, fue condenado a 14 años de privación de libertad. Actualmente con 32 años de edad, el prisionero era trabajador por cuenta propia en la construcción cuando fue detenido por manifestarse en La Güinera, una barriada del municipio Arroyo Naranjo.

Leyva Puerto denunció a finales de 2021 los maltratos y represalias a los que fue sometido desde su detención en la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó. También ha enviado constantes reportes desde la cárcel, contando la vulneración de sus derechos y las malas condiciones del centro penitenciario.

Ambos presos políticos, junto a los también manifestantes del 11J Eduardo Álvarez Rigal y Armando Cruz Aguilera, protagonizaron en abril de 2023 una protesta en el Combinado del Este. Los reclusos gritaron consignas contra el régimen luego de que fueran maltratados por el segundo Jefe de Orden Interior de la cárcel, apellidado Hardit, y por el agente de la policía política Pedro Biscet, según reportes de Martí Noticias.