"Mantenemos la esperanza de encontrarla", asegura el tío de una niña cubana desaparecida

La Habana/Cuatro días después de su desaparición, Lali Paola Moliner, una niña de tres años residente en Habana del Este, sigue en paradero desconocido. La menor, que fue vista por última vez en la zona de Cojímar, salió de su casa en el reparto Bahía, el domingo pasado, junto a su madre, Teresa Moliner Bosa, de 24 años. El cuerpo sin vida de la mujer apareció el lunes, cerca de la costa, pero hasta este jueves no hay señales de su hija.

"No sabemos si murió de causa natural o si fue asesinada porque la Policía no nos ha dicho", detalló a 14ymedio Arseni Moliner, hermano de la mujer fallecida y tío de la niña. "La enterramos ayer en el cementerio de Regla y cuando vimos el cuerpo tenía la cara bastante magullada, no llevaba encima sus pertenencias y su teléfono móvil sigue desaparecido pero no sabemos qué le pasó".

"Ahora mismo hay una búsqueda policial activa y también nosotros estamos tratando de indagar todo lo que se pueda por nuestra parte, hemos publicado sobre la desaparición en Facebook y pedido a la gente ayuda para difundir la situación y tratar de buscar a alguien que las haya visto y nos pueda dar una pista", agrega el hombre en conversación telefónica con este diario.

La joven madre salió junto a la pequeña el domingo pasado desde la casa de sus padres en el reparto Bahía rumbo a Cojímar. En el tramo entre un punto y otro se perdió el rastro de Moliner y su hija. "Conservamos la esperanza", subraya el tío de la menor que este jueves seguía a la espera de que alguien "que las haya visto" se comunique con la familia para dar alguna información.

Otra fuente familiar, que pidió el anonimato, y explicó el tenso momento que atraviesan los parientes de Lali Paola Moliner ahondó sobre la salud de la niña. "Tiene problemas de alergia y necesita su medicamento, le dan crisis de asma fuertes y en estos días de frialdad ha tenido varias, cada día que pasa y no sabemos nada es un calvario porque cualquier cosa pudo haberle pasado a ese angelito", comentó.

Varias plataformas independientes ha recabado información entre los familiares de Lali Paola Moliner para lanzar una "alerta Mayde", una iniciativa de la periodista Marta María Ramírez que ha sido implementada por las organizaciones independientes para buscar a los niños desaparecidos en Cuba.

Mayde alude al caso de Madeleysis Rosales Rodríguez, una adolescente que fue vista por última vez en La Habana el 30 de mayo de 2021. En ese momento, la adolescente tenía 16 años y en este tiempo su familia no ha dejado de buscarla. Isis Rodríguez Ameneiros, madre de Madeleysis, ha criticado duramente el trabajo policial y la falta de un protocolo oficial para los casos de niños desaparecidos.

En la Isla no existen registros públicos de personas desaparecidas y muy pocas veces se utilizan los medios de difusión local o nacional para contribuir a su búsqueda. Por regla general son los familiares los que, con sus propios medios, llevan a cabo las principales pesquisas y difunden los datos físicos u otros detalles importantes sobre el desaparecido.