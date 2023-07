Para mantenerse en funcionamiento, las fábricas cubanas utilizan residuos del petróleo

La crisis energética que trae de cabeza a los cubanos ha obligado a que las industrias estatales también busquen alternativas para mantener encendidas sus calderas. Es el caso de la fábrica de Cementos Cienfuegos, que utiliza los desechos de lodos petrolizados obtenidos en la refinería de petróleo de esta provincia, la más grande de Cuba.

El gerente general de la empresa, Irenaldo Pérez, explicó a Prensa Latina este fin de semana que la refinería provincial traslada a la cementera los residuos resultantes de la producción de gas licuado de petróleo, gasolina, diésel, turbo combustible y fueloil.

El funcionario dijo que estos residuos también se pueden utilizar en las fundiciones y centrales azucareros –grandes consumidores de combustible– que precisamente por la escasez generalizada en la Isla, han tenido que paralizar sus líneas de producción en repetidas ocasiones. Sin detallar el volumen del lodo obtenido de la planta petrolera, la agencia de noticias oficialista asegura que su uso reduce la dependencia "considerable del combustible importado", al tiempo que compensa su huella ambiental al eliminar potenciales focos de contaminación.

Cuba muestra lentos avances en la diversificación de su matriz de generación, altamente dependiente del crudo. El Gobierno se comprometió en 2014 a que la generación renovable –que en ese momento suponía un 4,3%– representaría el 24% de la capacidad instalada para 2030, pero a inicios de 2022 apenas había alcanzado un 5 %.

Además de la crisis energética, las familias cubanas se enfrentan a mayores interrupciones en el servicio de agua potable

Además de la crisis energética, las familias cubanas se enfrentan a mayores interrupciones en el servicio de agua potable. El diario provincial Periódico 26 reconoció este lunes que Las Tunas muestra uno de los mayores retrasos en la Isla en cuanto a la instalación de equipos más efectivos para el suministro de agua. En la provincia se tenía previsto la entrada en operaciones de 146 estaciones a octubre de este año, pero los magros resultados a la fecha, de apenas 22, advierten que esta meta no se cumplirá.

De las pocas instalaciones, no todas están en funcionamiento, alertó Óscar Carralero, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de la provincia. El funcionario detalló que tres de las nuevas estaciones ya presentan problemas eléctricos por fallas en los controles y dos no se pueden activar porque las redes no han recibido mantenimiento desde hace años o no se encuentran disponibles por robo.

Por lo tanto, reconoce el directivo, no representan todavía "mejoras en la comunidad", que mantenía la "ilusión de recibir agua a corto o mediano plazos de manera estable".

En su nota, Periódico 26 señala que están en proceso de instalación varios equipos de una capacidad de 10 kilovatios en zonas remotas y de poca población, donde las familias habían denunciado que los aparatos de bombeo se encontraban rotos desde "hace años" y solo era posible recibir agua en pipas.

Sin embargo, los trabajos no avanzan dada la escasez de los materiales para hacer los montajes de los paneles solares, señaló Marco Antonio Sánchez, especialista de la Dirección Provincial de Acueducto y Alcantarillado. Tampoco tienen suficiente combustible ni medios de transporte para llevar los insumos a las zonas remotas.

"Nos sentimos un poco solos", lamentó Sánchez, quien explicó que las autoridades se comprometan con proyectos, pero al momento de concretizar el montaje faltan recursos que dependen de otras industrias. "Avanzar así es más complejo", dijo.

El diario, sin embargo, se muestra optimista de que, una vez instaladas las 146 estaciones, en la provincia habrá un ahorro de 73.000 kilovatios de corriente y una mejora en el servicio de agua para el 11% de los hogares de la provincia.

