Marrero regaña a los gobiernos provinciales por su falta de "disciplina" presupuestaria

La Habana/El rosario de calamidades económicas que enumeró este domingo el Consejo de Ministros durante su balance puso en evidencia las tensiones entre la cúpula del régimen y los dirigentes locales. El primer ministro, Manuel Marrero, acusó a los gobiernos provinciales de no tener “disciplina” en el manejo de los presupuestos, que terminan muchas veces “cambiando de destino”, y de no resolver por sus medios los problemas que se “han ido acumulando”.

A los sosegados regaños por malversación, Marrero añadió una advertencia que quedó registrada por la prensa oficial: “Cada jefe tiene que tener clara la responsabilidad que asume cuando se está firmando un contrato, dónde están sobredimensionados los precios pactados y, por tanto, los pagos”.

Otro de los asuntos tratados este domingo, y que el régimen no había reconocido de forma abierta hasta el momento, es el de los impagos a trabajadores asociados generalmente a las más de 300 empresas estatales que reportan pérdidas en toda la Isla. El reporte, comentado por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, recibió una respuesta tajante del primer ministro, que parafraseó Granma: “Son, en primer lugar, responsabilidad de los jefes principales en cada lugar”.

“Dondequiera que exista un problema financiero hay que discutirlo, hacer propuestas y buscar soluciones antes de la fecha en que corresponde pagar los salarios”, añadió Marrero antes de zanjar definitivamente el asunto.

El dirigente recordó que la solución a las penurias de la Isla está en la correcta implementación de las medidas económicas anunciadas este marzo. “Hoy el combate está duro y para echarlo hace falta ir a paso firme, con la frente en alto”. No obstante, los nuevos precios impuestos a los combustibles, el transporte público y las tarifas de electricidad y agua tampoco marchan según lo previsto.

La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, recordó que a los transportistas privados se les continúa vendiendo combustible a precios mayoristas, pero que “no se ha logrado el impacto esperado en los precios (de los pasajes), que se han continuado incrementando”.

La venta a precios diferenciados también ha creado nuevas oportunidades de negocio en la Isla. El pasado 24 de marzo, uno de los choferes de los camiones que cubren la ruta entre Manzanillo y Bayamo, en Granma, dijo a 14ymedio que “sus contactos” en los servicentros le avisan cuando surten combustible, lo que le permite llenar el tanque a precios “de primera mano”. Aunque la información tiene un costo, explica, vale la pena porque “el dinero que pierda después se lo saco con creces”.

Ante la extinción de las guaguas estatales por la subida de los precios del combustible, los particulares, en la ruta mencionada, han incrementado el costo del pasaje a 200 pesos por persona.

También la zafra, que Julio García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Azcuba, calificó de “muy compleja, caracterizada por bajos rendimientos industriales y cañeros”, ha sido golpeada por la falta de combustible. Actualmente, la industria intenta garantizar al menos el consumo para la canasta básica, lo que ha obligado a extender, reconoció García, la molienda en varios centrales.

Hace apenas una semana, la prensa oficialista anunció que los ingenios Ecuador y Primero de Enero, en Ciego de Ávila, extenderían la zafra hasta mayo si las lluvias de esa etapa lo permiten, para intentar remontar el plan de azúcar. Hasta esa fecha, habían logrado moler apenas 3.732 toneladas, el 45% de lo estimado.

El turismo, un rubro en el que el régimen tiene puesta muchas de sus esperanzas e inversiones –casi mil millones de dólares en servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler y 360 millones de dólares en hoteles y restaurantes–, tampoco dejó satisfechos a los mandatarios. Durante febrero, según Granma, llegaron a la Isla 268.176 visitantes, un número que, aunque es superior en un 11,9% a los registros de febrero de 2023, y en un 8,6% a los de enero del presente año, apenas representa el 89% de lo previsto para el mes.

En este ámbito, Marrero insistió en priorizar los sectores de la economía que atraigan divisas al país, ya que son los que permiten comprar combustibles y alimentos. “Eso tiene mucho que ver con la necesidad de producir más”, enfatizó.

La corrupción, el alza de precios y el escaso control sobre las ilegalidades ha sido otro asunto recurrente en las sesiones gubernamentales

La corrupción, el alza de precios y el escaso control sobre las ilegalidades ha sido otro asunto recurrente en las sesiones gubernamentales de los últimos meses, motivadas por la investigación al ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. No obstante, los dirigentes reconocieron que el Estado no cuenta con los recursos para “desencadenar una batida contra los precios altos y especulativos que tanto reclama justamente la población, y en consecuencia aplicar todas las facultades que están establecidas desde los gobiernos, para lograr contenerlos”.

Una nota publicada este lunes en Escambray daba cuenta de la mala situación de la Dirección de Inspección de Sancti Spíritus. Según el diario, solo quedan en el territorio 80 inspectores, el 65% de la plantilla, que durante 2023 y lo que va de 2024 apenas se las arreglaron para realizar el 40% de las inspecciones previstas. Mientras, los precios siguen “estrangulando” a los espirituanos. En la situación actual, “ni 500 (inspectores) pueden enderezar el torcido y turbulento camino de los precios”, lamenta el medio.