Los masones convocan a una concentración contra la injerencia del Gobierno en sus asuntos internos

La Seguridad del Estado ha intentado desacreditar a Viñas Alonso mediante acusaciones internas y presiones sobre otros miembros de la organización.

La Habana/El Ministerio de Justicia pretende apartar este viernes de su cargo al Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, según denunciaron miembros de esa institución masónica, que califican la medida como una nueva injerencia del Estado en los asuntos internos de la fraternidad.

La denuncia fue hecha pública por el Gran Canciller del Supremo Consejo, el escritor Ángel Santiesteban Prats, y respaldada por otros miembros de la organización, quienes aseguran que una funcionaria de Justicia entregó una citación oficial a Viñas Alonso para comparecer este 7 de agosto en la sede de la institución, donde, según afirman, se intentará imponer un relevo decidido por las autoridades.

De acuerdo con Santiesteban, la funcionaria Miriam Marta García Meriño, directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, notificó al dirigente masónico que deberá entregar el cargo a un "interino" designado por el propio Gobierno. Los denunciantes identifican a esa persona como Lázaro Faustino Cuesta Valdés, de quien aseguran que fue separado de sus funciones como miembro activo del Supremo Consejo al cumplir la edad límite establecida por la legislación interna de la organización y que, posteriormente, fue expulsado por decisión de la Alta Cámara del Rito.

En julio de 2021 la Alta Cámara del Rito aprobó el envío de una carta abierta a Díaz-Canel para condenar la "orden de combate" pronunciada por el mandatario durante las históricas protestas del 11 de julio

Los dirigentes del Supremo Consejo sostienen que esa designación contradice las normas que rigen el Rito Escocés Antiguo y Aceptado –en vigor en Cuba– y desconoce la voluntad de la mayoría de sus miembros. Según afirman, numerosos cuerpos masónicos del país han presentado escritos ante los registros municipales y provinciales para manifestar su rechazo a la medida y expresar su respaldo a Viñas Alonso.

Desde hace varios años, la masonería cubana vive una profunda crisis institucional marcada por denuncias de intervención del Estado, enfrentamientos entre la Gran Logia de Cuba y el Supremo Consejo del Grado 33 y disputas por el reconocimiento de sus autoridades.

Los actuales dirigentes del Supremo Consejo sitúan el origen de la ofensiva contra Viñas Alonso en julio de 2021, cuando la Alta Cámara del Rito aprobó el envío de una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para condenar la "orden de combate" pronunciada por el mandatario durante las históricas protestas del 11 de julio. Según los denunciantes, desde entonces el dirigente ha sido objeto de presiones, interrogatorios y diversos intentos para apartarlo de la dirección de la institución.

En un segundo comunicado difundido este jueves, el masón Sergio Rafael Vidal Aguila aseguró que el Ministerio de Justicia pretende ejecutar la Resolución 342/25, dictada cuando Óscar Silvera Martínez era el titular de esa cartera. La resolución fue recurrida ante el Tribunal Supremo Popular, que confirmó la decisión administrativa. Vidal sostiene además que el propósito de las autoridades es despojar a Viñas Alonso de su investidura como paso previo a un eventual proceso judicial.

El sitio oficialista Razones de Cuba arremete contra el Soberano Gran Comendador y contra Santiesteban, a quienes acusa de encabezar una supuesta "red de corrupción" dentro de la masonería cubana

Los dirigentes masónicos también denuncian que, durante los últimos años, la Seguridad del Estado ha intentado desacreditar a Viñas Alonso mediante acusaciones internas y presiones sobre otros miembros de la organización. Aseguran, asimismo, que en mayo de 2025 el Ministerio de Justicia respaldó la pretensión de otro dirigente de asumir el control del Supremo Consejo, intento que, según su versión, fue rechazado por la mayoría de los masones del Rito Escocés.

En un artículo publicado este jueves, el sitio oficialista Razones de Cuba arremete contra el Soberano Gran Comendador y contra Santiesteban, a quienes acusa de encabezar una supuesta "red de corrupción" dentro de la masonería cubana. El texto sostiene, sin aportar pruebas documentales, que ambos desviaron fondos del Asilo Nacional Masónico, realizaron operaciones irregulares de cambio de divisas, utilizaron logias extranjeras para sostener su liderazgo y politizaron la institución. La publicación presenta las actuaciones de las autoridades como una respuesta a presuntos hechos de corrupción y concluye que la caída de Viñas Alonso "no es política, sino ética".

Ante la inminencia de la comparecencia prevista para este viernes, el Gran Canciller del Supremo Consejo convocó a los masones pertenecientes a esa obediencia a concentrarse desde las nueve de la mañana en su sede, ubicada en la calle 27 de Noviembre (antigua Jovellar), en Centro Habana, vestidos con sus atributos distintivos para presenciar lo que califican como "una intentona del régimen" contra la organización.

De concretarse la destitución, sería un nuevo episodio en la prolongada disputa entre las autoridades cubanas y sectores de la masonería que denuncian una creciente intervención estatal en instituciones tradicionalmente autónomas. La jornada de este viernes podría marcar un punto de inflexión en un conflicto que se arrastra desde hace cinco años y que ha colocado a una de las organizaciones fraternales más antiguas del país en el centro de una batalla política y jurídica.