Matan en su propia casa a una mujer en Guantánamo

La Habana/La plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) confirmó este miércoles un nuevo feminicidio, en esta ocasión en la ciudad de Guantánamo. Se trata de Aniuska Hernández Ginard, de 49 años, asesinada este martes en su propio departamento.

De acuerdo con YSTC, el presunto agresor de Hernández es un vecino del propio edificio en el que residía, en la calle Carrera Larga, quien ya había estado preso por haber matado a su esposa. El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, que también compartió información sobre la víctima, afirmó que Aniuska recibió 12 puñaladas.

Según el relato de una vecina, el marido de Hernández Ginard “no estaba en la casa, porque se había ido a terminar de pelar pues se había quedado a medias, y el asesino subió, abrió la puerta y el primer mochazo que le dio fue en la cabeza”.

El agresor atacó a Aniuska delante de la hija más pequeña de ella (tiene tres en total), algo que también reportó YSTC. Tras el ataque huyó y está prófugo.

Organizaciones advierten que hay seis casos que necesitan más investigación para determinar si son feminicidios

José Ángel Rodríguez Ginard, primo de la mujer, aseguró a Mayeta que no había ningún motivo para el feminicidio: “Nadie sabe nada, ellos no tenían problemas ni nada, según me dicen”.

Yo Sí Te Creo en Cuba contabiliza ya 23 feminicidios en lo que va del año, aunque el recuento que realiza 14ymedio asciende a 21 con este caso, pues no figuran los asesinatos de dos ancianas en marzo que este diario no considera de naturaleza machista.

Además, las organizaciones advierten que hay seis casos que necesitan más investigación para determinar si son feminicidios, tres de ellos en La Habana, dos en Santiago de Cuba y uno en Esperanza, Villa Clara.

Los últimos dos casos de muertes por violencia machista en la Isla se registraron, ambos, el pasado 28 de mayo, con los asesinatos de Ariatna Gámez Quintana, de 32 años, en Holguín, y de Ailen Tartabull, en Cienfuegos.