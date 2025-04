Los matanceros con familia en el exterior sueñan con una tienda en dólar

Matanzas/El debate ha cambiado de foco. Hace tan solo un año y medio, la discusión era por qué el Gobierno había levantado un “adefesio blanco en MLC” –como lo llamó una conocida periodista del oficialismo– carente de armonía con el entorno histórico y patrimonial del centro de Matanzas. Ahora, la pregunta entre los matanceros con FE (familia en el exterior) es cuándo pasará a cobrar en dólares para salvarlo de la ruina.

El comercio, perteneciente a la corporación militar Cimex, se inauguró en mayo de 2023 y solo cuatro meses después la prensa oficial lo catalogaba como parte de la "vanguardia en la implementación del comercio electrónico dentro de la red de comercialización en divisas de la provincia". El declive, sin embargo, ha llegado en un suspiro. "La última vez que vine estaban paralizadas todas las operaciones porque no había electricidad y tampoco había mucho que comprar", cuenta Melissa a 14ymedio.

La joven se acercó hace pocos días al establecimiento dispuesta a gastar una recarga realizada por su madre desde el extranjero en su tarjeta en moneda libremente convertible (MLC), pero solo en llegar ya tuvo que invertir 500 pesos en transporte. Desde fuera se veía una fila con una docena de personas, lo que le hizo creer que la oferta era nutrida.

La oferta es nula en esta tienda, que nada más inaugurada fue alabada por el régimen. / 14ymedio

"Creí que tenían alguna oferta especial, pero la cola es porque se cayó la conexión para el pago electrónico y no hay forma de pagar en la caja. Dicen que ya hace como 20 minutos que empezó el problema y aún no se soluciona". La carnicería no tenía ningún producto y las neveras lucían vacías y descongeladas.

Los clientes, después de un breve paseo por el comercio, terminaban en la Cafetería Cubita, con ofertas en moneda nacional. Pero también allí ha llegado la decadencia. Si hasta hace poco la pizarra mostraba café, sándwiches y helados, esta vez solo tenía a la venta, por 35 pesos, un expreso con fuerte sabor a chícharos tostados.

Melissa tuvo suerte de llevar encima el dinero exacto para darse un buchito amargo, porque tampoco había conexión en la cafetería y era imposible pagar con cualquier tarjeta.

"Parecía que esto era lo que venía, que estos mercados iban a estar cada vez en más lugares y mejor surtidos", recuerda Moisés, un jubilado vecino de la Plaza que vio la llegada de la moneda en MLC como una oportunidad para comprar productos "cerca y con mejor calidad" y ahora solo tiene esperanzas en la dolarización del comercio.

"Me hice enseguida de una tarjeta en MLC que mis hijos me recargan cada mes, pero ahora mismo no me ayuda mucho", reconoce. "Aunque vivo aquí mismo y estoy en un hilo de WhatsApp donde la gente se avisa cuando sacan algo, la verdad es que las ofertas han ido decayendo, la parte de los cárnicos es la más afectada".

La oferta de Café Cubita, en pesos, se limitaba a un expreso por 35 pesos. / 14ymedio

La posición ante la dolarización es, más que un tema económico, político. Mientras los que viven de su salario o pensión en moneda nacional y buena parte de los que todavía apoyan al régimen rechazan la irrupción del fula en la vida nacional, la población que se beneficia de los envíos de dinero de sus parientes emigrados apuesta por la comodidad de poder pagar con los mismos verdes que recibe desde Miami.

"Es verdad que si dolarizan esto será para unos pocos pero al menos se estará haciendo uso de un área de todos estos locales que en estos momentos están prácticamente en desuso". La desolación que actualmente se ve en el interior del complejo contrasta con las afirmaciones de las autoridades cubanas que aseguran que la modalidad de venta en MLC se mantendrá.

"Hay muchas formas de terminar con algo, te puedes parar frente a un micrófono y decir que las tiendas en MLC ‘llegaron hasta aquí’ o las puedes ir matando poco a poco", reflexiona el jubilado. En su opinión, al Centro Comercial Plaza Milanés y Ayllón le está ocurriendo esto último. "Hay departamentos cerrados que da grima verlos deteriorarse y que en dólares podrían volver a brindar un servicio".

Ubicarse a un lado u a otro de esa delgada línea roja es toda una declaración ideológica. Los más estrictos militantes del Partido Comunista ven los mercados en dólares como un mal necesario para recaudar divisas, pero que tiene un costo en aumento de las diferencias sociales y en la dependencia de Estados Unidos. Otros perciben el proceso de expansión de la moneda estadounidense como una oportunidad para mejorar sus vidas y que terminará, opina Moisés, "salpicando a todos, aunque no se reciba directamente remesas".