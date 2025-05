En Matanzas, faltan guaguas y sobran vallas por el 1 de Mayo

Matanzas/Los colores de la valla resaltan en medio de la explanada alrededor de la parada de ómnibus del Viaducto Ayllón. El paraje carece ya de césped debido al constante trasiego de personas y la sequía. En medio de la tierra reseca y de las caras largas por la crisis del transporte, el gran cartel que convoca al desfile del Primero de Mayo parece salido de una dimensión paralela.

"Por Cuba juntos creamos", asegura el texto del póster, que muestra a un liniero de la Empresa Eléctrica y a un pionero que sostiene una bandera cubana y sobre la cabeza lleva una kufiya, el tradicional pañuelo árabe convertido en símbolo político de Palestina por Yaser Arafat. Y mientras tanto, el país vive largos apagones y una crisis económica sin precedente.

A pocos metros de la valla la realidad es bien distinta. La parada de la guagua estaba este miércoles especialmente llena de desesperados pasajeros. Algunos habían logrado sentarse a la sombra, pero otros, por falta de espacio o de paciencia, aguardaban desperdigados por la acera bajo el sol. La vista fija en la carretera, el brazo presto a levantarse si se avistaba algún transporte particular y la molestia pintada en la cara.

Los viajeros recuerdan cuando el turismo era boyante y las guaguas estatales con espacio paraban para transportarlos. / 14ymedio

Yunior, de 43 años, lleva una gorra para protegerse de los rayos del protegerse del sol implacable. Cada tarde llega a la parada pasadas las cinco cuando termina su trabajo en una cercana dependencia estatal. De espaldas al cartel por el Día de los Trabajadores, el empleado pone todas sus esperanzas en que algún chofer de una entidad oficial se apiade de quienes esperan por un transporte y los traslade hasta cerca de su casa.

La parada del Viaducto siempre está llena de personas que se dirigen a la periferia de la ciudad, a Cárdenas o Varadero. "El inspector está aquí hasta las 2:00 o las 3:00 de la tarde, y luego se va en lo primero que pase. Su presencia tampoco garantiza que las guaguas se detengan", explica Yunior. Una algarabía lo hace voltear el rostro hacia un vehículo con matrícula estatal que acaba de recoger a dos mujeres. Aunque una muchedumbre se abalanza sobre el carro, solo hay capacidad para ellas.

El matancero aprovecha para sacar cuentas. "Los camiones que van para Cárdenas están cobrando 200 o 250 pesos, pero después de las cuatro de la tarde, prácticamente no pasan. Cuando logro coger uno, me cuesta 50 pesos hasta Peñas Altas y tengo que ir obligatoriamente de pie". En los poco más de veinte días laborales que tiene cada mes, Yunior gasta un tercio de su salario en trasladarse hacia su puesto de trabajo y luego de vuelta a su hogar.

El número de personas que esperan por un transporte va creciendo y se desplazan varios metros por la acera, desde el semáforo ubicado por la parte trasera del Teatro Sauto, hasta la misma parada del Viaducto. Hay quienes, incluso, se ubican a pocos pasos del puente, alejados de la multitud para tratar de tener más opciones por si un auto se acerca con algún asiento vacío. Yunior se queda cerca de la valla, no obstante. "En un rato empieza a dar algo de sombra el cartelón ese y si todavía no me he ido por lo menos me sirve para no terminar de asarme bajo el sol". Las utilidades de la propaganda pueden ser insospechadas.

Los que tuvieron menos suerte, debían esperar al sol a que llegase un ómnibus. / 14ymedio

Aunque las autoridades cubanas han enfatizado que en esta ocasión las celebraciones del Primero de Mayo tendrán un bajo consumo de combustible, en la parada del Viaducto la gente saca cuentas y calcula el impacto de la convocatoria. "Por las principales avenidas trabajadores, estudiantes y representantes de todos los sectores sociales mostrarán su respaldo a la Revolución y reafirmarán el compromiso con el desarrollo de la provincia", describe la prensa local lo que sucederá la mañana de este jueves.

"Por muy poco petróleo que gasten está claro que los jefes no van a llegar al desfile caminando desde sus casas", se le escucha decir a una mujer que está entre las afortunadas que la tarde de este miércoles alcanzó sombra y un pedazo de muro para sentarse bajo la caseta de la parada. Trabajadora estatal, como la mayoría de los que esperan el transporte público, la pasajera asegura que en los últimos meses la aglomeración de personas se ha incrementado en el Viaducto.

No solo la falta de combustible ha alargado los tiempos de quienes aguardan en el lugar sino también la caída en el turismo. "Antes las guaguas de Transtur que iban y venían de Varadero, cuando tenían algunos asientos vacíos paraban aquí y cargaban gente", recuerda. Sin embargo, la frecuencia de estos ómnibus se ha desplomado. Como muchos de los que aguardan, los dos días feriados que quedan por delante serán para ella una pausa en el drama de trasladarse.