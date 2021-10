Las agencias "imperialistas AFP y EFE incitan a un estallido social" en Cuba

Tres medios europeos han entrado en la lista de prensa imperialista que abandera la estadounidense CNN. La cadena británica BBC, la agencia española EFE y la francesa France Presse "no se cansan de incitar desde sus páginas a un estallido social que justifique la tan anhelada intervención militar de la Casa Blanca", señala este jueves Granma.

La prensa oficial, que ahora intenta desactivar el 15N trasladando el mensaje de que no tiene apoyo dentro de la Isla, acusa a estos medios de comunicación internacional, a los que suma el diario de Miami el Nuevo Herald, de "legitimar la provocadora acción de los mercenarios 'pacifistas' internos, ciegos de odio y revancha". Granma, además, califica de mainstream a estas agencias y cadenas de televisión, a pesar de que en Cuba el dominio de las comunicaciones lo tiene el Estado y la prensa dominante es la suya.

"No se les va a permitir de nuevo lo del 11 de julio", arranca el texto

Para eso, en el mismo largo artículo, titulado Los contrarrevolucionarios no tendrán en Cuba ninguna tribuna, el diario utiliza varios testimonios de trabajadores del campo que se oponen a las marchas y elogian la Revolución y a Fidel Castro.

"No se les va a permitir de nuevo lo del 11 de julio", arranca el texto. La frase se atribuye a un campesino de Playa, en La Habana, aunque sintetiza la decisión de las autoridades de impedir las marchas cívicas convocadas por el colectivo Archipiélago para el 15 de noviembre, adelantadas por la coincidencia de la fecha solicitada inicialmente –20 de noviembre– con el Día Nacional de la Defensa.

Varios mensajes difundidos en redes sociales sostienen que el Gobierno intenta movilizar a la ciudadanía contra las marchas a través de dos vías: la virtual y la física. El colectivo Archipiélago publicó varias capturas de pantalla que corresponden presuntamente a mensajes de grupos de choque de las universidades en las que se intenta organizar una estrategia online en apoyo a otras acciones.

⚠️⚠️Última hora⚠️⚠️



Se filtran mensajes que se están compartiendo en grupos de choque de las universidades para ridiculizar a @yuniortrebol y @ArchipielagoCu y así evitar que se suman más jóvenes al #15NCuba... no podemos permitirlo... así de bajos han caído! #PatriaYVida pic.twitter.com/3gOGP1Xg77

— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) October 11, 2021



En los whatsapp se insta a estudiar con atención el discurso del artista Yunior García, uno de los organizadores de las marchas, y del propio Archipiélago para "deconstruir su discurso". El objetivo, indica uno de los mensajes, "no es impedir la marcha sino evitar que se sumen más personas".

Otro pantallazo que circula entre los convocantes contienen los mensajes de un joven preuniversitario que afirma que en su escuela han sido obligados –aunque agrega que él y otro muchacho se negaron– a meterse en un "grupo de respuesta rápida" que debe hacerse con palos para defenderse. En el intercambio, el estudiante sostiene que se les ha indicado que el próximo día 15 deben llevar también un brazalete.

Aunque se ignora la procedencia de ambos mensajes, en Archipiélago no dudan de su veracidad y aunque temen la respuesta del régimen mantienen su posición hasta el final. "El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo", dijeron este miércoles.

Esa idea de desmotivar a quienes podrían sentirse interpelados para sumarse a la marcha, al menos, sí sobrevuela todo el artículo de Granma de hoy. Con otro de los testimonios se intenta confirmar la adhesión de obreros y campesinos, unidos, a la Revolución.

"La misión primera de los campesinos, para mantener nuestra bandera y logros bien en alto, es seguir produciendo alimentos. Esa debe ser nuestra forma de resolver los problemas que hoy tenemos", señala uno de los productores de la cooperativa habanera. Su presidente se une a este discurso."Con el triunfo del 59 nuestro sector ganó derechos, prestigio y moral. Ahora lo que nos toca es cumplir con la Revolución, produciendo, brindándole el alimento al pueblo".

El sector es puesto como ejemplo por 'Granma' de que los verdaderos patriotas son quienes trabajan para dar de comer a los cubanos, por eso resaltan que esta cooperativa ha superado lo planificado

El sector es puesto como ejemplo por Granma de que los verdaderos patriotas son quienes trabajan para dar de comer a los cubanos, por eso resaltan que esta cooperativa ha superado lo planificado este año, llegando al 123% de lo previsto.

"Somos la mayoría a favor de la obra revolucionaria. Estoy convencido de que nuestra juventud tiene la misma opinión. Conmigo trabajan 20 o 30 jóvenes, quienes comparten mis ideales, porque estamos todos formados bajo las alas de nuestra sociedad socialista, con sus defectos, pero imprescindible", dice el mayor proveedor de leche de la exitosa cooperativa a pesar de que el producto está en falta y, precisamente en La Habana, se ha debido restringir el acceso a ella y a muchos de sus derivados.

También el diario oficial del Partido Comunista se ha acercado al Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, donde aparentemente ha encontrado muchos otros testimonios contrarios a las manifestaciones del 15N de trabajadores a quienes "resulta bochornoso la tan exigida marcha, que no será más que otra estrategia, sin beneficio para el pueblo".

"Nosotros, como militantes, trabajadores que hemos visto la acción revolucionaria y la vocación que el pueblo cubano ha mantenido por más de 60 años, siempre seguiremos los ideales de Fidel"

"Intentaron derrotarnos en Girón y lo siguen procurando en la actualidad, con el bloqueo económico y todas sus medidas, pero no han podido con nosotros. Quieren ignorar todos los años de historia y, por eso, no aprenden que Cuba no se rinde", dice el jefe del Departamento de Vigilancia Tecnológica de la empresa.

Granma ha encontrado también a una joven de 24 años que, al contrario que tantos en su generación que han optado por marcharse de la Isla, ha optado por elogiar el modelo de Estado impuesto hace más de seis décadas. "Nosotros, como militantes, trabajadores que hemos visto la acción revolucionaria y la vocación que el pueblo cubano ha mantenido por más de 60 años, siempre seguiremos los ideales de Fidel".

Según el texto, todas estas voces "no son una minoría manipulada", pero el Gobierno, por si acaso, tampoco va a permitir saber de qué lado está la mayoría.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.