El mercado negro de divisas y la falta de efectivo llevan al cierre de las casas de cambio en Cuba

Hace unos años en sus cristales se leían las tasas de cambio de diferentes divisas pero actualmente unos dibujos de rostros infantiles dan la bienvenida a la otrora Casa de Cambio (Cadeca) de la calle Obispo y Compostela, en La Habana Vieja. En el céntrico local ya no se compran euros ni dólares, mucho menos los extintos pesos convertibles, sino que su espacio ha sido arrendado a la pequeña empresa privada Ekopeque que vende juegos de mesa y otros divertimentos para niños.

"Esa Cadeca siempre tenía un montón de gente, cuando la cerraban porque no había electricidad o estaban fumigando aquello era una tragedia para toda la zona", recuerda Mauro, residente en las cercanías del local. "Alrededor siempre había gente ofreciendo divisas y comprándolas. En la época del chavito (CUC) esto no paraba", evoca el joven de 32 años. "Desde que comenzó la Tarea Ordenamiento [enero de 2021] ya ahí no iba nadie ¿Para qué si ya el peso convertible está muerto?"

Entre las ofertas, Ekopeque ofrece gafas de sol para niños a 500 pesos, gorros y sombreros de papel decorado que van desde los 150 a los 200, juegos de damas y unas cucarachas de plástico que han llamado la atención de los clientes. "Compré cuatro a 40 pesos cada una para meterle miedo a mi mamá, se las voy a poner en la cama a ver cómo reacciona", dice con malicia un joven que este jueves entró por primera vez a la tienda particular.

"Ni sabía que esto ahora era de una mipyme", reconoce el muchacho que se impresionó gratamente con "el aire acondicionado fuerte que tiene y todo muy limpio. El que parece el dueño tiene una forma muy profesional", explica a este diario. "Enseguida uno se da cuenta de que esto no es estatal, antes cuando era una Cadeca, los empleados siempre tenían mala cara y el guardia de seguridad que cuidaba la puerta parecía que ladraba en lugar de hablar".

Ahora, la única casa de cambio que queda en la calle Obispo, epicentro del turismo que llega al casco histórico habanero, es el gran inmueble con el número 257 que por años ha sido la más emblemática entre las Cadeca de toda la Isla. Pensada para impresionar a los viajeros extranjeros incluye, además, varios cajeros automáticos. Pero la falta de efectivo en moneda nacional y el poco entusiasmo de los clientes por cambiar sus divisas con la tasa oficial, han dejado sus instalaciones bastante vacías.

Mientras, en el mercado informal, el precio del euro y el dólar alcanzan récords históricos que asustan tanto como las cucarachas de plástico de Ekopeque.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.