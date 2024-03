Mesa Redonda: los "provocadores" aprovechan el malestar de los cubanos por los apagones

Madrid/A las 3:54 de la tarde de este lunes, la termoeléctrica Antonio Guiteras se sincronizó con el Sistema Eléctrico Nacional y, si todo va bien, en las próximas horas logrará aportar 280 megavatios (MW), contó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. A ello se unirá la llegada de un barco con combustible a mediados de semana que permitirá aumentar la capacidad de generación. Pero, como dice el refrán, la alegría dura poco en casa del pobre y, en el mejor de los casos, los cubanos podrán sentir el alivio durante apenas dos semanas, según se advirtió en el programa Mesa Redonda anoche.

El espacio televisivo del oficialista Randy Alonso reunió ayer a otros tres periodistas destacados por su fidelidad al Gobierno –Arleen Rodríguez Derivet, Oliver Zamora y Bárbara Betancourt– para analizar las protestas de los últimos días en varias zonas del país, con poblaciones de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas a la cabeza.

El enfoque de Alonso estaba claro en el título, EE UU, la mafia de Miami y las campañas anticubanas, y transmitía la línea oficial de lo sucedido: la población está cansada por los apagones que provoca el bloqueo y sale a quejarse pacíficamente, aunque desde Florida se busque instigar “un intento de remake del 11 de julio”, que no se produjo. Los gritos de “libertad” o “patria y vida” que se escucharon en las protestas fueron considerados consignas proferidas por quienes “intentaban darle un matiz político”, “provocadores que por suerte fueron anulados por la propia actuación de la gente y por la rápida respuesta que tuvieron los dirigentes”, arguyeron, en la misma línea que Granma, que titula este martes en su portada: Nuevo intento de golpe blando contra Cuba. Los señores del caos se quedaron con las ganas.

Más allá de la extensa retórica, el encuentro dejó alguna noticia, empezando por el anuncio de la brevedad que tendrá el alivio de los apagones y siguiendo por la plausible explicación a que un barco –el Eco Fleet– procedente de Túnez y cargado con unas 39.000 toneladas de diésel lleve un mes a pocas millas del puerto de La Habana sin poder descargar.

“Cuántos barcos no han llegado allí a las costas cubanas, ahí mirándonos desde altamar y no han podido llegar porque no tenemos el dinero para pagarlo o han sido sancionados. Se ha dado el caso de algunos que han llegado y han dicho: ‘Mira, no puedo tocar tierra’ y ha habido que ir y comprar el barco, 20 millones que quizás el país tenía destinados para la compra de materia prima para el medicamento de la presión de los hipertensos y que no hay para completar la compra de la canasta básica”, expuso Zamora.

Los cuatro analistas abordaron la situación energética elogiando que de los 400 MW que tenía el país antes de la Revolución se haya pasado al triple –y obviando que las necesidades eléctricas se han multiplicado con respecto a hace 60 años– y lamentando el daño que le producen las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano, a pesar de que fueron relajadas a finales de 2022 y solo se retomarán en abril si el chavismo no rectifica su violación de los acuerdos de Barbados.

No obstante, los periodistas admitieron que es lógico que el malestar lleve a las calles a la población. “Hay que estar en un apagón que te dure más de dos o tres horas, algunos están durando más de 10 horas tienes que estar bajo esas ese sentimiento en medio del calor”, “hay evidentemente irritación, porque el tema del apagón siempre es transversal, impacta en el agua, impacta en la alimentación, impacta en varios temas”, reconocieron.

La clave, coincidieron, es la pedagogía. “Raúl el 1 de enero dijo: ‘Con la población no nos podemos cansar de explicar y hay que tener mucha paciencia porque realmente hay una situación de agobio que todo el mundo comparte y comprende’”, recordaron.

De ahí la presencia de la secretaria del Partido Comunista de Santiago, Beatriz Johnson Urrutia, subida en una azotea “atendiendo un grupo de insatisfacciones” o el extraño caso de Cubadebate informando de las protestas casi en tiempo real, aunque a su manera. “La prensa de nuestro país tiene que tener una mayor capacidad de respuesta para dar a conocer lo que está pasando y, sobre todo, para cerrarle el paso a las calumnias y a las mentiras”, exigió Betancourt.

Alonso intervino para afirmar que se ha “querido manipular, hablar hasta de represión”, pero “no han podido elevar hasta el drama que quisieron presentar”, dijo ya entrando con fuerza en el apartado de las culpas.

La segunda mitad del programa estuvo dedicada a hablar de la responsabilidad de EE UU en la situación de hambre y necesidad que viven los cubanos. Se citó como referente histórico el argumento del memorando Mallory de 1960 para derribar el castrismo –agravado ahora por la acusación de patrocinar el terrorismo o imponer visado a los europeos que viajan a la Isla– y se deploró que los políticos estadounidenses denuncien la miseria del pueblo cubano que ellos provocan. “Te asfixio, te asfixio y te acuso entonces de no hacer nada”, dijo Zamora.

Los participantes en la mesa señalaron que EE UU, gota a gota, ha ido creando “una carencia estructural de la que, a medida que pasan las décadas, se va haciendo más difícil salir”. “Quieren que se repita la historia de Haití (...) porque los franceses les cobraron la osadía de haberse rebelado como quieren hacernos a nosotros: la osadía de ser independiente”, clamó Rodríguez Derivet, antes de particularizar. De la congresista María Elvira Salazar dijo que no tiene cerebro, al senador Bob Menéndez lo llamó elemento y se acusó a Randy Malcon, de Gente de Zona, y al influencer Alexander Otaola, de promover revueltas y difundir mentiras.

Destacó también la acusación que hicieron de elegir el domingo como día para incitar a la rebelión “porque la gente está descansando en su casa”, como el 11 de julio de 2021. “Cuando la familia cubana está en su fin de semana es cuando lanzan a su jauría a generar una serie de cosas, porque efectivamente si tú me dices a mí: ‘Tírate para la calle, porque se están cogiendo el petróleo, se están alimentando’...”.

En la Mesa Redonda se habló también de un presunto acoso en redes a través de rumores. “Hemos visto que hablan de purgas en el Gobierno, de conspiración de militares (...) como cuando estuvieron un tiempo con la violencia: ‘no salgas a la calle porque te matan, porque te asaltan’. Todo era mentira, pero lo repiten y lo repiten”, argumentaron. A su juicio, hay personas que intentan destacar cada vez que “salen dos o tres gatos en una ciudad a protestar” e incluso hay quien acude a esas protestas y ve que no se están realizando.

También hubo tiempo, en la extensa hora dedicada a desviar la atención, para reivindicar los logros en “asistencia social”, que se intentan defender –arguyeron– contra viento y marea. “Hay pollo americano en Cuba, sí efectivamente pagado en cash (efectivo)”, dijo Rodríguez Derivet para subrayar las exigencias de las exenciones al embargo.

“Hablan del Gobierno de los Castro por la obsesión de que no pudieron con Fidel, de que no pudieron con Raúl. Ellos tienen que seguirle llamando Castro a todo lo que ocurra mientras exista la Revolución”, agregó.

Pese a todo, la noticia del día para los intervinientes era, y así lo dijeron, la victoria de Vladímir Putin en unas elecciones sin competencia efectiva “con más del 80% de los votos”. “Hubo provocaciones, hubo incidentes, incluso hubo ataques de hackers. Sin embargo, todo ha pasado con tranquilidad”, dijo Alonso casi al inicio del programa. En Moscú se encuentra el viceprimer ministro, Ricardo Cabrisas, que ayer firmó cinco memorandos de entendimiento entre BioCubaFarma y varias empresas en Rusia para el desarrollo clínico y el registro de medicamentos. De ahí que se considerase que “la victoria de Vladimir Putin es un dato muy importante”.