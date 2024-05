La mexicana Pemex confirma que vendió petróleo a Cuba por valor de 400 millones de dólares en 2023

Madrid/Las cifras de exportaciones de petróleo mexicano a Cuba en 2023 ya son oficiales. La petrolera estatal Pemex vendió a la Isla crudo y derivados por valor de 6.300 millones de pesos mexicanos, casi 400 millones de dólares, hasta el 31 de diciembre.

La operación se realizó a través de la empresa subsidiaria Gasolinas Bienestar, según la información entregada a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, en la que se afirma que la compañía cuenta “con procedimientos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la ley aplicable”.

La información figura en el documento entregado al organismo estadounidense por Pemex, con fecha del 30 de abril, al que accedió el diario mexicano El Universal. “Desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. [Sociedad Anónima de Capital Variable], nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos derivados del petróleo de algunas de nuestras filiales para exportarlos a la República de Cuba”, dice el texto.

La empresa, sigue el reporte, “exportó 16.800 barriles de petróleo crudo por día (bpd) y 3.300 barriles de productos petrolíferos por un monto de 6.300 millones de pesos, cerca de 400 millones de dólares estadounidenses”

La cifra se ajusta casi a la perfección a las estimaciones del investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón, que en febrero de 2024 afirmó que entre 2023 y los dos primeros meses de 2024 las entregas ascendían a 7.435.000 barriles, con un valor de 537 millones de dólares.

De ese total, 1.970.000 barriles, con un valor de 146 millones de dólares, correspondían a enero y febrero, lo que dejaría la cantidad vendida el pasado año en 391, muy cerca de los 400 millones que declara Pemex. Cuba consume unos 125.000 barriles diarios de petróleo, según el experto, 85.000 de los cuales debe importar, por lo que los envíos mexicanos ascienden a la quinta parte.

A falta de datos de este abril, Venezuela envió en marzo el doble, 34.000 barriles diarios, aunque la cifra queda lejos de los compromisos firmados con Cuba en 2000, según los que deben promediar los 56.000 bpd, aunque es habitual que Caracas compense con cargas elevadas los meses de menor volumen de exportación.

A pesar de la declaración de Pemex sobre los permisos adecuados a “la ley aplicable”, los expertos consultados por la prensa mexicana consideran que, con la norma en la mano, podría haber sanciones de EE UU, aunque descartan que se produzcan por ser este un año electoral tanto en México como en su vecino del norte.

Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors, dijo a El Universal que Pemex emite deuda en la Unión Americana y queda, por tanto, sujeta a las regulaciones del país. Además, muchos de sus acreedores son estadounidenses y están sujetos a esa legislación.

“Vale la pena señalar que, dada la crisis financiera de Pemex, México habría analizado cobrarle al Gobierno de la Isla por las exportaciones de combustibles a ese país, lo que significaría incurrir en violaciones a ciertas leyes y regulaciones internas de Estados Unidos, que prohíben el comercio con el Gobierno de Cuba”, dijo al medio. “El hecho de que Pemex realice envíos de combustible a una nación cuyo Gobierno está sometido a un embargo comercial por parte de Estados Unidos podría hacerla acreedora a sanciones”.

El diario también consultó con una experta en el sector, Abril Moreno, que coincide a la hora de señalar los riesgos. “Trump hizo modificaciones a la Ley y permite que cualquier ciudadano estadounidense pueda demandar a una persona o entidad que trafique con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro. En otras palabras, lo que puede pasar es que pueden imponer una multa de millones de dólares por desembarcar en puertos que eran de empresas estadounidenses en Cuba y que fueron expropiadas tras la Revolución”.

Ambos, no obstante, dudan que se materialice, al menos en este momento, por estar en época de elecciones.

Hasta la fecha, las declaraciones emitidas por la petrolera mexicana eran confusas. En septiembre de 2023, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo en una entrevista que el país debía estudiar cómo cobrar el petróleo a Cuba sin que ello supusiera sanciones. "¿Por qué no? Hay que ver cómo puede ser, qué tipo de transacción. Tenemos una situación financiera, claro. No es fácil donar", dijo la ministra.

Eso obligó al director general de la estatal, Octavio Romero Oropeza, a negar que hubiera regalos a la Isla en una comparecencia ante el Congreso mexicano. "Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún Gobierno extranjero. No miento", dijo. En esa ocasión se refirió también a la presunta cancelación de un crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim) a Pemex por valor de 800 millones de dólares, atribuida a los envíos de crudo a La Habana.

La noticia fue desmentida pocos días después también por Exim, que aseguró que nunca se llegó a conceder ese préstamo, por lo que no se había anulado.

El asunto, en cualquier caso, ya estaba bajo el foco. Andrés Manuel López Obrador también entró al debate y reconoció que pensaba apoyar a La Habana en esta situación. “En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano”, dijo.