Cinco miembros de una misma familia a la cárcel por el 11J en Santiago de Cuba

Cinco manifestantes de la misma familia han sido sentenciados con penas de prisión por las protestas en El Caney, Santiago de Cuba, el pasado 11 de julio. Junto con ellos, hay otros tres condenados en el mismo caso, con penas de entre 12 y 5 años de prisión. Solo uno se libra de la cárcel y deberá pagar 4.000 pesos de multa, contó Radio Televisión Martí tras hablar con Dairon Yunior Labrada Linares, uno de los afectados, hasta la fecha en libertad provisional.

"Actualmente tengo en prisión a mi tío Iván Arocha Arocha, a mi primo Iván Arocha Quiala y al igual que estos se encuentran Eduardo Reinaldo Machado Arocha y Enrique Ferrer Echeverría", contó el joven, que ha recibido siete años de cárcel.

Este último, Enrique Ferrer Hechavarría, fue el más perjudicado en la sentencia, con una pena de 12 años de privación de libertad. Le siguen Iván Mauricio Arocha Arocha (10 años), Iván Arocha Quiala (10 años), Eduardo Reynaldo Machado Arocha (9 años), Dairon Yunior Labrada Linares (7 años), Abdiel Cedeño Martínez (6 años), Yusnaira González Pérez (5 años) y Luis Ibarra Hernández (multa de 4.000 pesos).

El grupo salió el 11 de julio a protestar y ha sido condenado por los delitos de desorden público, atentado, desacato, desacato agravado a la figura del presidente y propagación de epidemias. Los que más años de prisión han recibido también son considerados culpables de evasión de presos, resistencia e instigación a delinquir.

"Este proceso ha sido ilegal, pues me atribuyen delitos inexistentes y que fueron manipulados por el fiscal, el instructor y los testimonios falsos de los policías y testigos de la Fiscalía. Al igual que los demás familiares y amigos míos que les imputan delitos que no cometieron. Cuando nos manifestamos no pensamos que tuvieran tanta gravedad, pues solamente pedíamos libertad, medicamentos, alimentos, por la escasez que nos está afectando", dijo Labrada Linares, de 23 años, a la televisora con sede en Miami.

A finales de enero, Dairon había acusado a la policía de haberlo detenido "violentamente" junto a Iván y Eduardo Reinaldo, "jóvenes de 26, 23, 24 años, todos útiles a la sociedad pues mantenemos vínculo laboral" en el parque de El Caney mientras se realizaba una manifestación pacífica por "inconformidades" con el sistema social.

"La violencia la pusieron las autoridades pues nosotros todo el tiempo lo que hicimos fue recibir golpes hasta con palos y gas pimienta. Sólo nosotros sabemos lo que sufrimos con tantos maltratos", lamentó en Facebook el joven, que además acusaba a los tribunales de dilación, ya que algunos de sus amigos y familiares llevaban entonces más de 200 días privados de libertad.

Las sentencias con penas más altas por los hechos ocurridos el 11 de julio están saliendo con cuentagotas desde inicios de año. Aquel día y los siguientes fueron detenidas al menos unas 1.500 personas, aunque las cifras son difíciles de verificar. Los primeros juicios sumarísimos se celebraron en el momento, y se saldaron mayoritariamente con multas y pequeñas penas de prisión, pero los casos considerados más graves por las autoridades, de personas a las que acusan de generar altercados violentos, han llevado meses de instrucción.

Según los datos de la Fiscalía, 790 personas serán procesadas por las protestas, 55 de las cuales tienen entre 16 (mayoría de edad penal en Cuba) y 18 años (mayoría de edad legal).

A mediados de marzo salieron las penas más elevadas hasta la fecha, 1.916 años en total para 128 personas que recibieron entre 6 y 30 años de prisión por las manifestaciones en la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana. Muchos de los encausados en estos seis expedientes se exponían a penas por sedición, las más graves que enfrentan los procesados por el 11J.

