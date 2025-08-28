El 83% de los migrantes que pasaron por Honduras este año son cubanos

Fotografía de archivo de migrantes retornando en el paso migratorio de Las Manos (Honduras).

Madrid/Del total de 21.617 migrantes que ingresaron en Honduras entre enero y julio de 2025 con la intención de llegar a Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la inmensa mayoría, 83%, son cubanos. Los nacionales de la Isla lideran, así, una lista que el año pasado encabezaron los venezolanos. Muy atrás siguen ecuatorianos (5%), chinos (3%) y de otras nacionalidades (9%).

El flujo migratorio, no obstante, ha descendido considerablemente. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2024, 201.024 migrantes habían entrado al país centroamericano, casi diez veces más que en los siete primeros meses de este año.

El informe de la OIM, basado en datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras y al que tuvo acceso la agencia EFE, indica que en el mismo período 18.291 migrantes, 96% venezolanos y 4% restante de Colombia, desandaron la ruta, rumbo a Sudamérica.

El documento detalla que 196 extranjeros en ruta hacia Suramérica ingresaron a Honduras en enero, 4.641 en febrero; 1.225 en marzo; 3.670 en abril; 4.395 en mayo; 2.528 en junio y 1.636 en julio.

El jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM, Ismael Cruceta, señaló a la agencia española que este flujo migratorio inverso se debe, en parte, a las medidas implementadas por otros países para abordar la crisis migratoria.

El informe revela que el 53,8 % de los migrantes se desplaza de sur a norte, mientras que el 46,2 % lo hace de norte a sur. Además, el 54% viaja solo, predominando hombres de entre 18 y 35 años.

La mayoría de los migrantes que atraviesan Honduras indican que sus principales necesidades son alimentación, higiene y acceso a lugares seguros donde descansar, precisó Cruceta. En menor medida, solicitan orientación jurídica, y esto lo hacen especialmente quienes han perdido documentos de viaje y requieren recuperarlos para continuar su trayecto.

“Es fundamental continuar trabajando desde la cooperación internacional, el gobierno y la sociedad civil para garantizar asistencia humanitaria a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, porque los derechos humanos son universales y todos tienen derecho a condiciones básicas y dignas en su vida cotidiana”, subrayó el representante de la OIM.

Según el estudio de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM, los motivos que impulsan la migración siguen siendo la búsqueda de empleo y la mejora de las condiciones de vida (55,78%), seguidos por la reunificación familiar (32,06%).

Otros factores, aunque en menor proporción, incluyen el regreso a su lugar de origen (7,42%), la violencia dirigida o persecución (1,34%), razones temporales personales (0,73%) y la solicitud de asilo (0,73%). Asimismo, se reportaron porcentajes aún más bajos vinculados a violencia generalizada, migración estacional y realización de negocios.

El 29% de los migrantes indicó haber sufrido discriminación, principalmente por su nacionalidad, mientras que un 15% afirmó haber sido detenido por actores no estatales durante su recorrido.

En paralelo, la OIM informó que 20.362 migrantes hondureños retornaron a su país en el mismo período, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. El 73% de los hondureños retornó desde Estados Unidos y el 23% desde México.