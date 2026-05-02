Los cubanos nacionalizados se inclinan por el partido socialista español y la derecha radical de Vox

Para la comunidad de cubanos y venezolanos el anticomunismo puede pesar más que entre los migrantes de otros orígenes.

Madrid/El voto de los extranjeros nacionalizados por la Ley de Memoria tiene un favorito: el Partido Socialista Obrero Español (Psoe). Un análisis publicado por El Debate, elaborado junto a la empresa Target Point a partir de 14 barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sostiene que los nacidos fuera de España tienden mayoritariamente a apoyar al partido del actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, con las excepciones notables de los oriundos de México y Venezuela.

Los electores procedentes de la Isla se distinguen también porque el partido de derecha radical Vox aparece en segunda posición de sus preferencias, y en eso se parecen a los venezolanos.

El estudio, citado por el diario español, analiza los barómetros del CIS comprendidos entre enero de 2025 y marzo de 2026. La muestra total asciende a 56.385 encuestas, de las cuales Target Point extrajo y ponderó las respuestas de 3.709 entrevistados nacidos fuera de España y con nacionalidad española. Según la ficha técnica publicada por El Debate, todos los encuestados del CIS incluidos en el análisis tienen nacionalidad española, por lo que forman parte del electorado con derecho a voto en comicios generales.

El resultado general favorece al Psoe. De acuerdo con El Debate, los extranjeros nacionalizados que ya pueden votar en España se inclinan mayoritariamente por los socialistas. Sin embargo, el mismo análisis advierte de que no existe un “voto inmigrante” homogéneo. El comportamiento electoral cambia de manera significativa según el país de nacimiento, la trayectoria migratoria y la experiencia política previa.

Entre los nacionalizados nacidos en Cuba el Psoe obtiene el mayor apoyo, con un 26,15%, seguido por Vox, con un 19,27%, y el PP, con un 16,97%

Ahí entra el dato cubano. En una primera publicación, el diario señala que “Vox sería la segunda fuerza más votada entre los extranjeros procedentes de Cuba”. La singularidad no está en la primera posición –que también ocupa el Psoe entre los cubanos–, sino en el peso de Vox, que supera al Partido Popular (PP), de centro derecha, y se coloca como principal alternativa a los socialistas entre los nacionalizados nacidos en la Isla.

La comparación con otros colectivos refuerza esa diferencia. Según el mismo análisis, los marroquíes nacionalizados muestran una preferencia clara por Pedro Sánchez: un 38% optaría por el Psoe, muy por delante de PP y Vox, que juntos sumarían un 19%. Los mexicanos, en cambio, aparecen como otra excepción, con un 36% de simpatía hacia el PP. Los brasileños tendrían un voto más repartido entre los tres principales partidos, mientras los chilenos favorecerían al Psoe con holgura.

Según la gráfica publicada por El Debate, entre los nacionalizados nacidos en Cuba el Psoe obtiene el mayor apoyo, con un 26,15%, seguido por Vox, con un 19,27%, y el PP, con un 16,97%. En cuanto a las formaciones que se ubican a la izquierda del Psoe, Sumar apenas alcanza el 1,38% y Podemos no registra apoyo entre los encuestados cubanos.

Estos porcentajes no son resultados electorales oficiales ni permiten proyectar automáticamente el comportamiento de todos los cubanos nacionalizados en España. Sí permiten, en cambio, observar una tendencia dentro de la muestra analizada: entre los nacidos en Cuba, Vox tiene más peso que el PP y se convierte en la segunda opción tras el Psoe.

Para las diásporas cubana y venezolana las referencias a la izquierda, al socialismo o al comunismo son parte de una biografía marcada por la escasez, el control político y el exilio

Lo mismo pasa con los venezolanos, que dan un apoyo aún mayor a Vox (21%), aunque se diferencian de los cubanos al preferir el PP (más del 28%) y rechazar al Psoe (menos del 14%).

El dato adquiere más importancia por el contexto de la Ley de Memoria Histórica, ampliada con la llamada ley de nietos. En otro artículo publicado este sábado, El Debate recuerda que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habían pedido la nacionalidad española por esta vía. El Gobierno español ha aprobado ya 545.000 expedientes y el porcentaje de aprobación se acerca al 90%, una cifra que seguirá creciendo en los próximos meses.

Miles de descendientes de españoles han visto en la ley de nietos una vía para obtener un pasaporte europeo y abrir una puerta de salida ante la crisis de la Isla. Por otro lado, estos nuevos españoles pueden convertirse también en votantes de un sistema político que muchos conocen desde la distancia, pero que interpretan a través de su propia experiencia con el castrismo.

Para una parte importante de las diásporas cubana y venezolana las referencias a la izquierda, al socialismo o al comunismo no son abstracciones ideológicas, sino parte de una biografía marcada por la escasez, el control político y el exilio. De ahí que el dato de El Debate –Vox como segunda fuerza entre los nacidos en Cuba y Podemos sin apoyo registrado en la muestra– resulte coherente con una comunidad en la que el anticomunismo puede pesar más que entre los migrantes de otros orígenes.