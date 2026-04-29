Hallan muerto en Georgia al camionero cubano desaparecido durante una ruta hacia Miami

De acuerdo con personas cercanas a la familia, el camionero deja dos hijos: una adolescente de 17 años y un niño de 12.

Alejandro Jacomino González, de 41 años, era buscado por el FBI desde que su camión apareció abandonado sin él y sin parte de la carga

La Habana/El camionero cubano Alejandro Jacomino González, de 41 años, fue encontrado muerto en Georgia tras varios días desaparecido mientras realizaba una ruta de transporte de vehículos entre ese estado y el sur de Florida. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que un cuerpo hallado en la zona costera de Georgia fue identificado como el del conductor, aunque hasta el momento no ha revelado el lugar exacto ni la causa de la muerte. La noticia puso fin a la búsqueda, pero abrió una nueva etapa en una investigación que desde el inicio fue tratada como sospechosa.

El FBI había difundido una ficha de búsqueda del camionero, que este miércoles ya no estaba disponible públicamente en el enlace original de la agencia. Jacomino González era nacido en Cuba y en Estados Unidos residía en Port St. Lucie, Florida, al menos desde 2024, según registros citados por medios locales. Trabajaba como conductor comercial y transportaba vehículos en rutas interestatales.

Según informó Telemundo 51, el primo de la víctima, Juan Carlos Forcade, confirmó que la esposa de Jacomino González fue notificada por el FBI del hallazgo del cuerpo en Georgia. De acuerdo con personas cercanas a la familia, el camionero deja dos hijos: una adolescente de 17 años y un niño de 12. Sus padres, residentes en Cuba, también recibieron la noticia.

Jacomino González dejó de responder las llamadas y fue reportado como desaparecido

El caso comenzó el 16 de abril, cuando Jacomino González recogió varios vehículos en el puerto de Brunswick, Georgia, para trasladarlos hasta Miami. Durante la madrugada del día siguiente, el camión llegó a un área de descanso en Grant-Valkaria, en el condado de Brevard, sobre la carretera interestatal I-95 Sur, donde permaneció durante varias horas.

Según la cronología divulgada por el FBI, a la 1:21 de la madrugada del 17 de abril el conductor llegó al área de descanso. A las 7:49 de la mañana, el sistema GPS del vehículo registró un movimiento inusual: el camión avanzó hacia el sur apenas una salida y luego cambió de dirección hacia el norte, rumbo a Jacksonville. Poco después, Jacomino González dejó de responder las llamadas y fue reportado como desaparecido.

Ese mismo día, el camión apareció abandonado en Port Wentworth, Georgia. El conductor no estaba dentro. También faltaban varios automóviles de la carga. Las autoridades informaron que tres de esos vehículos fueron recuperados posteriormente en Florida, aunque no han aclarado de forma definitiva cuántos fueron sustraídos ni si todos aparecieron.

La muerte del camionero ha causado conmoción entre los miembros de la comunidad de conductores, un sector en el que trabajan numerosos emigrados

La ficha oficial describía a Jacomino González como un hombre hispano, calvo, de ojos marrones, barba y bigote castaños, 5 pies y 11 pulgadas de estatura y unas 200 libras de peso. Tenía varios tatuajes, entre ellos una manga completa en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo derecho y el nombre “Elisia” en el antebrazo derecho. Hablaba español e inglés.

El FBI pidió a cualquier persona que estuviera en el área de descanso de Brevard County, en Grant-Valkaria, entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana del 17 de abril, que entregue fotos, videos o cualquier información útil, especialmente de la zona sur del descanso, cerca de la rampa de regreso a la I-95 Sur.

La muerte del camionero ha causado conmoción entre cubanos de Florida y miembros de la comunidad de conductores, un sector en el que trabajan numerosos emigrados. Las rutas largas, las paradas nocturnas y el transporte de cargas valiosas forman parte de una rutina laboral marcada por la soledad y el riesgo.