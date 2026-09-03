El ICE libera al músico cubano Degnis Bofill tras más de dos semanas detenido en Miami

En 2022 formó parte de 'Ancestros Sinfónico', que recibió el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico.

El percusionista, ganador de un Grammy Latino, tiene pendiente una solicitud de asilo en Estados Unidos

La Habana/El percusionista cubano Degnis Bofill, ganador de un Grammy Latino, fue liberado este jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de permanecer más de dos semanas detenido en Miami. La salida del músico de custodia fue confirmada por Telemundo 51, medio con el que Bofill se comunicó a través de Instagram para agradecer la cobertura de su caso.

Su excarcelación, sin embargo, no supone el cierre de su proceso migratorio. Bofill tiene pendiente una solicitud de asilo y deberá continuar defendiendo su permanencia en Estados Unidos ante las autoridades migratorias.

El músico había sido arrestado el pasado 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando regresaba de Nueva York, adonde había viajado por compromisos profesionales. Tras permanecer inicialmente en instalaciones migratorias, fue trasladado al centro de detención de Krome, en Miami-Dade.

Delgado rechazó que su esposo representara algún peligro y puso en marcha una campaña para recaudar 60.000 dólares destinados a sufragar los gastos de abogados y una eventual fianza

Su esposa, Mara Delgado, explicó después de la detención que Bofill había entrado legalmente en Estados Unidos y que había solicitado asilo dentro del plazo establecido, aunque todavía no había sido convocado para la entrevista correspondiente.

El ICE confirmó que el percusionista llegó legalmente al país en abril de 2023, pero sostuvo que posteriormente incumplió las condiciones de su admisión y se encontraba, por tanto, en situación migratoria irregular.

Delgado rechazó que su esposo representara algún peligro y puso en marcha una campaña para recaudar 60.000 dólares destinados a sufragar los gastos de abogados y una eventual fianza. La movilización recibió el respaldo de numerosos músicos y miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Durante su estancia en Krome, la esposa aseguró que Bofill no había sufrido agresiones físicas, aunque afirmó que las autoridades habían intentado convencerlo de que firmara documentos para abandonar voluntariamente Estados Unidos.

Su arresto se produjo apenas cuatro días después de la detención del también músico cubano Andy García Palacios

Bofill llegó al país inicialmente para participar en OneBeat, un programa internacional de intercambio musical vinculado a la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado.

Su arresto se produjo en medio de un endurecimiento de la política migratoria estadounidense y apenas cuatro días después de la detención del también músico cubano Andy García Palacios, pianista e integrante junto a su hermano del proyecto García Brothers.

García Palacios fue detenido el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y trasladado posteriormente al Centro de Procesamiento Adelanto, en California. Ambos casos provocaron inquietud entre músicos cubanos residentes en Estados Unidos y dieron lugar a campañas de recaudación para costear sus defensas legales.

En 2022 formó parte de Ancestros Sinfónico, que recibió el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico

En el caso de Bofill, la detención llamó especialmente la atención por su trayectoria profesional. Nacido en Manzanillo, Granma, y formado como percusionista en Holguín, ha colaborado con figuras como Roberto Fonseca, Arturo O'Farrill, Orlando Valle Maraca, Brian Lynch y Dave Weckl, y ha participado en decenas de producciones discográficas.

En 2022 formó parte de Ancestros Sinfónico, que recibió el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico. El músico es además miembro votante de la Academia Latina de la Grabación.

La detención de ambos músicos coincidió además con un aumento notable del número de personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Según datos recopilados por TRAC Immigration, para el pasado 11 de julio había 65.765 personas detenidas por ICE, de las cuales 46.436, un 70,6%, no tenían condenas penales.