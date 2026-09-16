Un médico cubano de 84 años desaparece en Madrid y su hijo acaba en prisión

Fernández Magriñat fue visto por última vez alrededor de las 9:30 de la mañana en las inmediaciones de la calle Virgen del Pilar, en el centro de Torrejón.

Madrid/Roberto Fernández Magriñat, un médico cubano de 84 años desaparecido desde el pasado 7 de septiembre en Torrejón de Ardoz, Madrid, continúa sin ser localizado. Lo que comenzó como la búsqueda de un anciano enfermo de Alzheimer se ha convertido en una investigación por un posible homicidio, después de que su hijo, de 51 años, fuera detenido y enviado a prisión provisional.

Según las primeras informaciones difundidas por la familia, Fernández Magriñat fue visto por última vez alrededor de las 9:30 de la mañana en las inmediaciones de la calle Virgen del Pilar, en el centro de Torrejón. El hijo explicó inicialmente que su padre había salido de la vivienda mientras él dormía.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato y comenzaron a centrar la atención en el entorno familiar. El hijo, que había presentado la denuncia por desaparición, fue detenido el 10 de septiembre y posteriormente ingresó en prisión provisional por un presunto delito de homicidio, según han informado varios medios españoles.

El caso está siendo investigado por agentes del Grupo XII de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y de la Comisaría de Torrejón de Ardoz. Roberto, sin embargo, sigue desaparecido y la Policía trata de esclarecer qué ocurrió después de que se perdiera su rastro.

Fernández Magriñat nació en La Habana y ejerció como cardiólogo en Cuba antes de emigrar a España

Detrás del nombre que lleva más de una semana circulando en carteles de búsqueda en Madrid hay una larga historia cubana. Según contó su hermano Orlando a la cadena privada española Telecinco, Fernández Magriñat nació en La Habana y ejerció como cardiólogo en Cuba antes de emigrar a España.

La fecha exacta de su salida de la Isla no ha podido ser determinada, pero en noviembre de 2000 ya había obtenido la nacionalidad española por residencia. Una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado recoge su nombre completo, su nacionalidad cubana y la concesión fechada el 8 de noviembre de ese año.

Fernández Magriñat continuó ejerciendo la medicina en España. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid conserva su inscripción profesional y distintos directorios lo sitúan durante años como médico general tanto en Torrejón de Ardoz como en la capital.

Doctoralia, una plataforma española de búsqueda de médicos y centros sanitarios, mantiene todavía una ficha a su nombre vinculada a la Clínica Cellosa, en la calle La Solana 12 de Torrejón, y a otra consulta en la calle Félix Boix, en el distrito madrileño de Chamartín. También aparece en antiguos cuadros médicos de aseguradoras privadas y centros asistenciales. Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV y Mapfre figuraron, entre otras compañías, entre las entidades con las que trabajó.

Según su hermano, Roberto llevaba unos ocho años diagnosticado de Alzheimer, aunque la familia había percibido síntomas con anterioridad. El deterioro se había hecho cada vez más evidente y alternaba momentos de lucidez con otros de fuerte desorientación.

Algunos medios españoles también señalan que el hijo detenido es médico y ha tenido actividad profesional en Torrejón

Tenía tres hijos, dos mujeres y un varón, y llevaba más de 25 años separado de la madre del hijo ahora detenido, de acuerdo con el testimonio de Orlando.

La reconstrucción de las horas anteriores a la desaparición se ha convertido en uno de los puntos centrales del caso. Orlando relató a Telecinco que una sobrina acudió a la vivienda y preguntó por Roberto. El hijo le explicó que su padre se había caído y que él le había colocado una tirita. Después sostuvo que se quedó dormido y que, cuando despertó, su padre ya no estaba en casa.

La Policía comenzó inicialmente buscando a una persona especialmente vulnerable por su edad y por el Alzheimer, pero las supuestas contradicciones del relato llevaron a considerar la desaparición como “inquietante” y a abrir una investigación de carácter criminal.

El hermano de Roberto añadió además otro elemento todavía no verificado de manera independiente. Según Orlando, su sobrino estaba pendiente de un juicio por otro homicidio previsto para diciembre de este año y ya había permanecido detenido por ese caso.

Algunos medios españoles también señalan que el hijo detenido es médico y ha tenido actividad profesional en Torrejón. Por lo pronto, nueve días después de la desaparición, familiares, amigos y vecinos continúan difundiendo la imagen de Roberto Fernández Magriñat.