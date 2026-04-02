Miles de cubanos con pasajes a Nicaragua tienen la aprobación de visa paralizada

A la paralización de los trámites consulares se suma además la confusión generada por el propio sistema migratorio nicaragüense.

El testimonio angustiado de Juan, que teme perder el boleto de 1.650 dólares que ha comprado para viajar a Managua

La Habana/Miles de ciudadanos cubanos que compraron boletos aéreos a Nicaragua antes de la abrupta imposición de un visado el pasado febrero tienen sus trámites de visado paralizados. “Cada vez que va la gente a preguntar, nos dicen que tenemos que esperar”, cuenta a 14ymedio Juan –nombre ficticio–, un artista empleado del Ministerio de Cultura que esperaba volar hace más de un mes y todavía no ve la hora.

Él compró un pasaje con la aerolínea venezolana Conviasa por 1.650 dólares y asegura que son unos 3.000 connacionales en la misma situación. “No han dado visa a ningún cubano desde que instauraron los nuevos requisitos por la página web”, asevera. A pesar de que, refiere, la compañía ha tomado la determinación de dejar abiertos los boletos durante un año, no está dispuesto a esperar mucho más: “Prefiero irme por intercambio cultural para otro país aunque pierda el dinero, porque a mí me parece que no van a dar nada, esos lo que quieren es quedarse con el dinero”.

Lo mismo afirma un cubano residente en Nicaragua, cuyos familiares en la Isla tenían previsto viajar a Managua. “No ha podido salir ningún vuelo porque a casi nadie le están aprobando la visa”, corrobora. Según su testimonio, muchos pasajeros temen perder el dinero invertido en los boletos. “Y lo peor es que Conviasa no está devolviendo el dinero”, añade.

La incertidumbre comenzó tras la entrada en vigor, el pasado 8 de febrero, de una nueva política que obliga nuevamente a los cubanos a solicitar visa consular para viajar al país centroamericano. Si bien gratuita, la medida, formalizada mediante la disposición 001-2026 del Ministerio del Interior nicaragüense, reclasificó a los ciudadanos cubanos con pasaporte ordinario de la categoría migratoria “A”, que desde noviembre de 2021 permitía entrar sin visa, a la categoría “C”, correspondiente a visa “consultada”.

La incertidumbre comenzó tras la entrada en vigor, el pasado 8 de febrero, de una nueva política de visado. / 14ymedio

Según testimonios recopilados por el medio nicaragüense en el exilio Confidencial, la Embajada de Nicaragua en Cuba indicó que las solicitudes debían enviarse por correo electrónico y prometió un trámite gratuito de unos 35 días hábiles, con exoneración de requisitos como antecedentes penales o solvencia económica para quienes ya tenían pasajes.

Cientos de cubanos iniciaron el procedimiento confiando en esas condiciones. Sin embargo, después de una primera entrega de unas 70 visas a mediados de febrero, los denunciantes aseguran a Confidencial que el proceso se detuvo sin explicaciones claras. “No sabemos si nuestros trámites siguen en proceso”, señaló uno de los afectados en la denuncia enviada al medio nicaragüense.

A la paralización de los trámites consulares se suma además la confusión generada por el propio sistema migratorio nicaragüense. A finales de febrero, el Ministerio del Interior habilitó una plataforma digital para gestionar visas electrónicas. En ese nuevo sistema se incluyeron requisitos de los que inicialmente habían sido exonerados quienes compraron boletos antes del cambio de política migratoria.

Entre los documentos solicitados en la plataforma figuran estados de cuenta bancarios para demostrar solvencia económica, antecedentes penales actualizados, constancia laboral y una reserva confirmada de alojamiento.

Los afectados solicitan que Managua permita viajar a quienes adquirieron pasajes antes del cambio migratorio

El Consulado de Nicaragua informó a los solicitantes que el uso de la plataforma digital era opcional y que las solicitudes enviadas por correo electrónico seguirían siendo válidas. Sin embargo, los afectados afirman que hasta ahora no se tiene noticia de visados aprobados a través de ese sistema.

El grupo solicita que Managua permita viajar a quienes adquirieron pasajes antes del cambio migratorio o, al menos, que se establezca un mecanismo que garantice la validez de los boletos comprados bajo las condiciones anteriores.

El régimen de libre visado fue anunciado por el Gobierno de Daniel Ortega el 22 de noviembre de 2021. Aunque se presentó como una medida para fomentar el intercambio comercial y familiar, en la práctica convirtió a Managua en una de las principales rutas de salida para los cubanos que intentaban emigrar hacia Estados Unidos.

El endurecimiento de las medidas de Donald Trump en su segundo mandato –a partir de enero de 2025– que incluyeron el blindaje de la frontera para no dejar pasar a ningún migrante irregular, eliminó en buena medida al país centroamericano como “trampolín”, pero no como destino. Desde hace un año, y antes de las nuevas medidas migratorias, una nueva ola de cubanos, discreta y silenciosa, llegó a Nicaragua para labrar una nueva vida.