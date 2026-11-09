Una redada policial en Roma termina con dos cubanos detenidos y otro denunciado

Fueron identificados durante un operativo realizado por los Carabineros en los barrios periféricos Corviale, Trullo y Magliana, que dejó un saldo de cinco arrestos y 11 denuncias.

Los arrestados deberán cumplir condenas de un año y diez meses por delitos cometidos en la localidad de Tívoli

Madrid/Dos cubanos de 28 y 49 años fueron detenidos en Roma para cumplir condenas de un año y diez meses de prisión por robo con violencia y lesiones personales, mientras que otro cubano fue denunciado por vender marihuana, según informó este lunes el medio Roma Netweek.

Los dos arrestados tenían órdenes de ingreso en prisión emitidas por la Fiscalía General ante el Tribunal de Apelación de Roma por hechos cometidos en septiembre de 2024 en Tívoli, a unos 30 kilómetros al este de la capital italiana. Las autoridades no divulgaron sus nombres ni las circunstancias del delito por el que fueron condenados.

Los dos arrestados tenían órdenes de ingreso en prisión emitidas por la Fiscalía General ante el Tribunal de Apelación de Roma por hechos cometidos en septiembre de 2024 en Tívoli

El tercer cubano fue denunciado, pero no arrestado, tras ser sorprendido cuando entregaba dos gramos de marihuana a un hombre. Este último fue señalado ante la Prefectura por consumo personal de estupefacientes.

Fueron identificados durante un operativo realizado por los Carabineros de la Compañía Roma Eur en barrios de la periferia italiana como Corviale, Trullo y Magliana, que dejó un saldo de cinco arrestos y 11 denuncias. Los agentes, apoyados por helicópteros y unidades motorizadas, identificaron a 458 personas y revisaron 312 vehículos.

Fueron identificados durante un operativo masivo realizado por los Carabineros de la Compañía Roma Eur en barrios de la periferia italiana

Entre los otros arrestados figuran dos egipcios, propietario y empleado de un lavadero de automóviles, donde los militares encontraron 247 gramos de hachís, materiales para empaquetar droga y 605 euros en efectivo. También fue detenido un italiano de 42 años por incumplir las condiciones de su arresto domiciliario.

Las autoridades denunciaron además a dos menores que circulaban en una motocicleta robada y a tres peruanos acusados de ocupar ilegalmente una vivienda y conectarse de forma clandestina a la red eléctrica. Las infracciones de tránsito detectadas durante los controles sumaron multas por 10.879 euros.

Los arrestos de cubanos por delitos contra la propiedad han tenido otros antecedentes en Italia. Entre septiembre y octubre de 2024, al menos 13 ciudadanos de la Isla fueron detenidos por robos en distintas localidades del país. Uno de los casos ocurrió precisamente en Tívoli, donde tres hombres, de 25, 25 y 48 años, fueron arrestados tras intentar arrebatar el bolso a una mujer que esperaba a su hijo a la salida de una escuela.

En aquella ocasión, los sospechosos distrajeron a la víctima dejando caer unas monedas y trataron de quitarle sus pertenencias. Los agentes los interceptaron cuando escapaban en un vehículo denunciado como robado y los trasladaron a la prisión de Rebibbia.

También en 2024, otros cuatro cubanos fueron detenidos en Verbania, en el norte del país, después de una persecución policial. Los agentes encontraron drogas y utensilios presuntamente utilizados para cometer robos en viviendas. Las autoridades ordenaron su expulsión por encontrarse en situación migratoria irregular.