"Algunas presentan estos síntomas y otras no dan ninguna señal y cuando las voy a revisar ya están muertas".

Los criadores denuncian la falta de reactivos para identificar el mal, mientras las autoridades sanitarias guardan silencio

Sancti Spíritus/Las gallinas comienzan a respirar con dificultad, se debilitan y, en cuestión de horas, aparecen muertas. Otras ni siquiera muestran síntomas antes de desplomarse. Una mortandad de aves de corral mantiene alarmados a vecinos de varios barrios de la ciudad de Sancti Spíritus, donde los criadores domésticos pierden sus animales sin que las autoridades sanitarias hayan ofrecido hasta ahora una explicación pública sobre lo que está ocurriendo.

Lucila, residente en el reparto Kilo 12, lleva toda la vida criando gallinas en su patio, principalmente para garantizar los huevos que consume su familia. Hace una semana comenzó a notar que algunas ponedoras respiraban con dificultad. "Tienen falta de aire, como si tuvieran algo en los pulmones", explica a 14ymedio.

"Algunas presentan estos síntomas y otras no dan ninguna señal y cuando las voy a revisar ya están muertas", cuenta. Según su experiencia, entre las primeras manifestaciones de que algo va mal y la muerte transcurren apenas 12 o 15 horas. "Hoy amanecí con tres gallinas muertas y una no había presentado ningún síntoma".

Un vecino que enfrentaba la misma situación acudió a la clínica veterinaria estatal, pero no encontró ningún médico, sino una vendedora de productos naturales. Posteriormente consultó a un veterinario privado, quien le explicó que en la provincia no había reactivos disponibles para realizar los análisis necesarios.

"Me estoy quedando sin gallinas y esto ha ocurrido todo en menos de una semana"

El especialista mencionó la coriza infecciosa como una posibilidad, aunque sin pruebas de laboratorio no pudo establecer un diagnóstico. También recomendó utilizar cal en el patio y sábila en el agua de las aves, medidas que, según Lucila, no han dado resultado.

El vecino intentó conseguir formol, como le recomendó el veterinario, para desinfectar el área donde viven las aves, pero tampoco tuvo suerte. El producto no se vende al público y en una funeraria cercana le explicaron que escaseaba incluso para conservar cadáveres humanos, por lo que estaban acelerando los entierros.

"Al final compré un antibiótico que me costó carísimo, pero ha llegado demasiado tarde. Ya se me están muriendo más rápido de lo que puede empezar a hacer efecto", lamenta Lucila. "Me estoy quedando sin gallinas y esto ha ocurrido todo en menos de una semana".

La mujer asegura haber visto además dos auras tiñosas muertas en el patio de una vecina y un cadáver de paloma rabiche.

"Imagínate que en el mercado un huevo no baja de 160 pesos. Lo que me garantizaban mis gallinas no lo podemos pagar de nuestro bolsillo"

En el centro de la ciudad, otro residente perdió sus tres ponedoras, una detrás de otra. "Todo el barrio está en la misma situación", afirma. Para su familia, integrada por cinco personas, la pérdida supone también un golpe económico. "Imagínate que en el mercado un huevo no baja de 160 pesos. Lo que me garantizaban mis gallinas no lo podemos pagar de nuestro bolsillo".

Un veterinario espirituano, que solicita anonimato, confirma haber recibido varios reportes de vecinos preocupados. "Algo está pasando", reconoce, aunque advierte que actualmente carecen de recursos para determinar qué enfermedad afecta a los animales.

Por ahora recomienda separar las aves enfermas, mantener aisladas las aparentemente sanas y vigilar cualquier nueva manifestación.

Cuba ya registró un antecedente de influenza aviar en febrero de 2023, cuando el Centro Nacional de Sanidad Animal confirmó la presencia del virus en aves silvestres del Jardín Zoológico de La Habana. Entonces las autoridades establecieron una cuarentena y cerraron temporalmente la instalación. Un estudio científico publicado en 2025 identificó aquel episodio como la primera detección del subtipo H5N1 de alta patogenicidad en el país.

Ese antecedente no permite atribuir la actual mortandad a la gripe aviar. Sin análisis veterinarios, tampoco es posible descartar otras enfermedades. Mientras tanto, en los patios espirituanos siguen pereciendo gallinas que, para muchas familias, representan una de las pocas fuentes asequibles de proteína.