El monopolio cubano Etecsa censura los SMS con las palabras "Psiphon" y "VPN"

Tras las protestas populares del pasado domingo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A (Etecsa) no solo ha censurado los servicios de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp, sino que también ha implementado un filtro que impide el envío de mensajes de solo texto entre móviles con las letras VPN (siglas en inglés de Red Privada Virtual) y el nombre de la herramienta Psiphon.

Con esta censura, Etecsa podría estar intentando impedir que los usuarios del monopolio estatal se pasen detalles sobre el uso de los VPN, imprescindibles para sortear el bloqueo a los medios de prensa independientes, los únicos que cuentan las manifestaciones del 11 de julio y además bloquear la subida a las redes sociales de los videos de estas protestas.

"Le quería mandar a decir a mi primo en Cárdenas que si no se le abría el Messenger de Facebook podía usar el VPN de Psiphon para usarlo, pero me llamaba la atención que aunque le escribía mensajes de texto nunca me respondía", cuenta a 14ymedio Darío, un joven de 22 años que usa la herramienta anticensura hace solo unos días.

"Cuando llamé a mi primo para preguntarle me dijo que no había recibido nada por SMS y ahí fue cuando le mandé entonces otro mensaje pero separando cada letra V P N y entonces sí lo recibió", detalla. "Lo peor es que Etecsa me cobró todos los mensajes anteriores como si los hubiera enviado y hubieran llegado a su destino. Es una estafa".

Con esta censura, Etecsa podría estar intentando impedir que los usuarios del monopolio estatal se pasen detalles sobre el uso de los VPN, imprescindibles para sortear el bloqueo a los medios de prensa independientes

Otra cliente de la empresa reportó que la palabra "Psiphon" también se encuentra bloqueada en los SMS nacionales y los mensajes que incluyen el nombre de esta herramienta salen del emisor pero nunca llegan a la bandeja de entrada del receptor. "No quieren que la gente se entere de cómo puede acceder a ciertos servicios que están bloqueados desde el domingo".

Este diario hizo la misma prueba con varias combinaciones de mensajes en las que se incluyeron las siglas VPN juntas, separadas por espacio y por puntos. El mismo procedimiento se repitió con la palabra "Psiphon" y el resultado de estas comprobaciones, realizadas desde una docena de números móviles en cinco provincias del país ocurrió lo mismo: solo llegaron los SMS donde se dejaba un espacio o se incluía un punto entre cada letra.

Psiphon es una herramienta muy usada en Cuba pero desde hace tres días su utilización se ha disparado debido al corte de muchos servicios de internet. La aplicación incluye diferentes mecanismos para evitar la censura que utilizan una variedad de servidores, servidores proxy y tecnologías VPN. Varios medios de prensa recomiendan su uso para leer su contenido desde países con censura.

Durante años, los usuarios de la única compañía de telefonía celular del país han sufrido la congestión en las líneas y las zonas de poca cobertura, pero también el estricto bloqueo de términos y frases claves sobre la mensajería móvil, también conocida como SMS, por su siglas en inglés.

Hace cinco años, este diario publicó un listado de palabras que estaban censuradas en ese momento. Varios usuarios, molestos porque sus mensajes eran cobrados pero no entregados, comprobaron entonces que nunca llegaban a su destino los SMS que contenían alusiones a "derechos humanos", "huelga de hambre" y los nombres de varios opositores y reporteros independientes.

En el contrato que cada usuario de Cubacel (la red celular de Etecsa) firma al habilitar una línea móvil, se aclara que entre las causas para el fin del servicio se halla que se le dé un uso "que atente contra la moral, el orden público, la Seguridad del Estado o sirvan de soporte en la realización de actividades delictivas".

El cliente nunca es advertido de que sus mensajes serán sometidos a un filtro de contenido o que parte de su correspondencia será bloqueada si alude a opositores, conceptos incómodos para el oficialismo como "derechos humanos" o blogs críticos con el Gobierno.

Psiphon es una herramienta muy usada en Cuba pero desde hace tres días su utilización se ha disparado debido al corte de muchos servicios de internet

Con más de seis millones de usuarios de telefonía celular, la censura en las telecomunicaciones en Cuba no es una herramienta nueva para la Plaza de la Revolución. Este lunes y martes, la mayor parte de los celulares de la Isla estuvieron sin servicio de navegación web. Los activistas denuncian con frecuencia el bloqueo de sus teléfonos móviles durante la jornada del 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, o cuando intentan reunirse.

El bloqueo de sitios digitales incómodos también ha sido una práctica frecuente para el oficialismo. En el listado de los inaccesibles se encuentran desde portales realizados en el extranjero como Cubaencuentro, hasta diarios locales como 14ymedio. No pocos usuarios logran sortear la censura a través del envío de noticias por correo electrónico y copias offline de las páginas, que pasan de mano en mano gracias a dispositivos tecnológicos como las memorias USB o los discos duros externos.

Con la llegada del servicio de conexión a internet desde los móviles en diciembre de 2018, los servicios de mensajería instantánea como Telegram, WhatsApp y el Messenger de Facebook se han vuelto muy populares entre los ciudadanos, activistas y comerciantes informales. Más difíciles de controlar que los SMS, estas plataformas han jugado un papel importante en las convocatorias del pasado domingo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.