Una montaña de basura obliga a detener el tren Habana-Guantánamo en Las Tunas

“¿Se convertirá el reparto Aguilera en una parada oficial del recorrido? Todo dependerá del próximo ciclo de recogida de desechos”.

Los viajeros tuvieron que bajar del convoy y despejar las vías para poder continuar

La Habana/La crisis de la recogida de basura en Las Tunas llegó esta semana hasta las vías del ferrocarril. Los pasajeros y trabajadores del tren Habana-Guantánamo tuvieron que descender del convoy y retirar una montaña de desperdicios acumulada sobre la línea para poder continuar su recorrido hacia la ciudad.

Las imágenes del insólito episodio, difundidas este miércoles en las redes sociales, muestran el tren detenido y a varias personas junto a los raíles, cubiertos por una mezcla de bolsas, cartones, ramas y otros desperdicios. La escena ocurrió en el reparto Aguilera, antes de la entrada del convoy a la cabecera provincial, según las publicaciones que acompañan las fotografías.

El tunero José Luis Alarcón, conocido en redes como El Kpy, difundió las imágenes con un texto en tono sarcástico. “El tren Habana-Guantánamo hace una parada ‘de película’ en Las Tunas”, escribió.

Según su relato, el maquinista detuvo el tren ante el riesgo que suponían los desperdicios sobre los raíles. “Varios voluntarios armados con palas improvisadas ayudaron a apartar los desechos”, señaló Alarcón, que cerró su publicación con otra ironía: “¿Se convertirá el reparto Aguilera en una parada oficial del recorrido? Todo dependerá del próximo ciclo de recogida de desechos”.

“Eso es una loma grande grande de basura; he pasado por ahí y es verdad que ni la línea se ve”

En los comentarios a la publicación, varios vecinos aseguraron que la acumulación de desperdicios en ese punto no es nueva. “Eso es una loma grande grande de basura; he pasado por ahí y es verdad que ni la línea se ve”, escribió Yoel David Barrero. Otro usuario afirmó que el lugar “siempre está así y peor”, mientras una vecina resumió que “El Aguilera es un basurero gigante”. Alarcón aseguró además que en el convoy viajaban cerca de 600 personas y advirtió del riesgo que habría supuesto un descarrilamiento.

Más allá de lo pintoresco de la escena, la basura que invadió los raíles es parte de un problema que las propias autoridades provinciales llevan meses reconociendo. En febrero, el oficial Periódico 26 describió la situación de Las Tunas en un artículo titulado Las Tunas y el desafiante hálito de los microvertederos.

“Primero fue una de las provincias más pulcras de Cuba”, recordaba entonces el órgano provincial del Partido Comunista. Los tuneros, añadía, presumían de “avenidas relucientes” y de la severidad con que se cuidaba la higiene. El paisaje cambió con la acumulación de bolsas de nailon, cartones, restos de alimentos, escombros y maleza.

El diagnóstico de la prensa oficial era poco alentador. La provincia necesitaba 657 carretoneros para hacerse cargo de la recogida de desechos y disponía de apenas 229. En la ciudad cabecera, donde ocurrió ahora el incidente ferroviario, estaban activos poco más de 60.

El pasado 2 de junio, cinco coches de un tren que cubría la ruta Santiago de Cuba-La Habana descarrilaron en el kilómetro 669 de la Línea Central

A la escasez de personal se sumó la falta de combustible. Servicios Comunales llegó a encontrarse en febrero prácticamente sin carburante para sus medios mecanizados, por lo que buena parte de la recogida quedó en manos de vehículos de tracción animal.

La situación continuó durante el verano. En agosto, el mismo periódico tunero volvió sobre la acumulación de desechos y alertó de los riesgos derivados de los microvertederos, entre ellos la proliferación de vectores y la quema indiscriminada de basura. Ante la incapacidad de los servicios estatales, comenzaron incluso a intervenir los negocios privados.

El problema tampoco es exclusivo de Las Tunas. La invasión de las vías férreas por basura y escombros ha sido denunciada anteriormente por entidades del propio sector. La Empresa Constructora de Vías Férreas Comandante Tony Santiago ha advertido sobre los vertimientos de residuos en la infraestructura ferroviaria y el peligro que representan tanto para la circulación de los trenes como para el estado de los componentes de la vía.

Las condiciones del ferrocarril cubano añaden otro elemento de preocupación. El servicio de pasajeros funciona con frecuentes retrasos, escasez de locomotoras y coches deteriorados, a lo que se suman interrupciones relacionadas con averías y problemas en la infraestructura.

Las Tunas ya había sido escenario este año de otro incidente importante. El pasado 2 de junio, cinco coches de un tren que cubría la ruta Santiago de Cuba-La Habana descarrilaron en el kilómetro 669 de la Línea Central, cerca del apartadero de Cruces Sabanazo, en Omaja. En el convoy viajaban alrededor de 900 personas, aunque las autoridades aseguraron que no hubo heridos. Esta vez no hizo falta un descarrilamiento para detener el tren.