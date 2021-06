Los dueños de 'motorinas' en Santiago de Cuba quieren licencias para 'tirar pasaje'

A sus 65 años, Alberto está muy lejos de poder disfrutar de una jubilación. Su mayor aspiración, en este momento, es que las autoridades legalicen el transporte privado para todos los tipos de motos. "Lo que está a mi alcance como medio de ingreso es mi moto eléctrica", cuenta este santiaguero que abandonó hace décadas el empleo estatal y cada día ve más dificultades para sostenerse económicamente.

"Soy ingeniero y dejé de trabajar para el Estado en 1993, durante el Período Especial. Entonces, solo ganaba 280 pesos, que equivalían a 2,33 dólares. Por esa razón me dediqué a buscar el pan de cada día ilegalmente en las calles, en diferentes tipos de negocios", explica. "Hoy, después de casi tres décadas y con el reordenamiento monetario, me veo en una situación compleja económicamente, al no disponer de ingreso legal ni jubilación".

La tercera etapa del registro de ciclomotores y motos eléctricas comenzó en la Isla el pasado 7 de junio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Los propietarios de motorinas no tenían la obligación de inscribirse en el registro de vehículos pero ahora sí y deben conseguir la licencia de circulación y la chapa.

Alberto ya pasó ese proceso, el mismo que se exige a quienes circulan con motor de gasolina, y lo tiene todo listo. Pero el permiso para operar como transportista privado con estos vehículos no existe.

"Incorporar las motorinas al transporte de pasajeros sería una salida a mi situación financiera y una alternativa económica para muchos que no tienen trabajo, como yo", argumenta. "Incluso, al ser un transporte eléctrico sería de gran ayuda en aquellos momentos en que en Santiago de Cuba escasea el combustible, algo que ha venido sucediendo con frecuencia".

Los únicos transportes eléctricos autorizados para carga y pasaje son los triciclos, que pueden desarrollar esta actividad desde el 1 de abril de este año, según una norma del Ministerio del Transporte.

"Yo quisiera que me dieran licencia de transportista para tirar pasaje con la motorina de mi esposa en mi tiempo libre, ya que trabajo de custodio un día y descanso dos", cuenta Oscarito, que trabaja en un parqueo estatal, y también necesita un sobresueldo en un momento en que la crisis se ha agravado aún más y la tarea ordenamiento ha encarecido el costo de la vida en Cuba.

En ausencia de la regulación, hay quienes se arriesgan a actuar sin tener siquiera la patente. "Yo compré una Puma eléctrica con la idea de hacer negocio con ella"

"Me hace falta con urgencia otra fuente de entrada, porque desde que subieron los precios me siento asfixiado y el salario apenas cuenta. En mi trabajo guardan un triciclo eléctrico, y a estos equipos sí les permiten operar como transportista privado", recalca y se pregunta por qué no se da el mismo trato a las motorinas.

Miguel Ángel, dueño y conductor de una moto eléctrica, lamenta que su equipo, teniendo la misma apariencia de una moto de gasolina, esté excluido de este tipo de licencias solo por ser impulsada con electricidad. "Mi motorina es una Puma del mismo modelo que la Puma de gasolina, y aun así no me han autorizado a tirar pasaje", protesta.

En ausencia de la regulación, hay quienes se arriesgan a actuar sin tener siquiera la patente. "Yo compré una Puma eléctrica con la idea de hacer negocio con ella. La uso para tirar pasaje y siempre debo manejar vigilando al policía, pero hasta ahora he tenido suerte", comenta Rodolfo, un conductor de 52 años que se niega a esperar por un cambio legal.

"Yo quisiera que nos autorizaran la transportación privada a los que tenemos motorinas, para poder trabajar legalmente, pero no puedo más con la lentitud de los que inventan las leyes en este país".

