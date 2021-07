Cientos de motoristas luchan en Santiago de Cuba para conseguir gasolina

"Desde la noche del jueves estoy en esta lucha. Hoy es martes y esto está en candela", protesta, con visible disgusto, un motorista en medio de un tumulto de transportistas desesperados por conseguir llenar el tanque en el servicentro La Cubana, ubicado frente a la plaza Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.

La situación se tornó completamente caótica este martes, cuando la falta de gasolina se agudizó en la ciudad. "El lunes me pasé el día entero desde las 6 de la mañana en el servicentro de Trocha. Hasta las 5 de la tarde sentado allí y no resolví", cuenta Jose Antonio, un transportista privado que conduce una moto Suzuki."Hoy me veo en la misma situación y no pienso salir de aquí hasta que compre".

Los motoristas son uno de los sectores más afectados, ya que, si no logran abastecerse, no pueden dedicarse al transporte de pasajeros o de mercancía, su única fuente de ingreso.

"Yo ya no tengo gasolina para trabajar, me queda menos de un litro en el tanque, y este es el único lugar donde hay en todo Santiago"

El pasado 1 de febrero, el Gobierno estableció nuevas tarifas para los combustibles. Los motoristas con patente tienen asignados 160 litros de gasolina cada mes, poco más de cinco litros diarios, a un precio más económico que el resto de los conductores. Sin embargo, la medida no se ve materializada en la práctica por la frecuente falta del producto.

"Yo ya no tengo gasolina para trabajar, me queda menos de un litro en el tanque, y este es el único lugar donde hay en todo Santiago", lamenta José Antonio.

La escasez hace que el producto pase al mercado negro y los precios se disparen. "El fin de semana compré 6 litros a 50 pesos cada uno, porque no alcancé cuando hice la cola en el Cupet de Quintero", cuenta a 14ymedio Alejandro, otro motorista con patente que lleva desde muy temprano entre el gentío con un porrón de 20 litros. "Cuando escasea la gasolina no queda más opción que comprarla en el mercado negro a sobreprecio. El que la vende pone el precio que quiere, dependiendo de la demanda, pero generalmente en torno a los 50 pesos por litro".

Roberto, otro transportista con moto, opta por hacerse con el combustible más caro, por ser el que menos se agota. Pero ese recurso también está tocando su fin. "Yo me acogí a la compra de la B-90. Aunque es un poco más cara, era más fácil de obtener que la B-83, que es la que la mayoría de los motoristas usan. Pero ahora, ni una ni la otra. Las autoridades priorizan la B-83 y solo para los patentados".

Ni la larga cola, ni el fuerte aguacero de ese día en Santiago pudieron disuadir a la multitud de motoristas que seguían llegando al servicentro. Y no solo ellos. También la población en general vive con angustia la escasez de combustible.

Ana necesitaba llevar algo de comida a un familiar enfermo y pretendía llegar rápidamente a su destino como en otras ocasiones, pero le fue imposible. "Tras más de 45 minutos de espera en el parque de La Barca de Oro para transportarme, apareció un motorista y le pedí que me llevara al hospital provincial. Me respondió que la carrera costaba 50 pesos, 20 más de lo que pago habitualmente para ese trayecto".

"Acabo de comprar la gasolina a ese precio. Si te das cuenta, no hay motos en la calle, y menos tirando pasaje", alegó el motorista. Al final, Ana no tuvo más remedio que abonar lo que le pedía para poder llegar a su destino.

