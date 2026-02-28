Se movilizan brigadas para responder a la crisis de basura en La Habana

Vecinos se han movilizado para la recogida de basura en las calles.

Ante la gravedad de la emergencia sanitaria, militares y civiles se han activado para la recogida desechos sólidos

La Habana/Cientos de brigadas salieron este viernes a las calles de La Habana para recoger las montañas de basura acumulada que inundan la ciudad, un problema sanitario ya imposible de ignorar, agravado por la crisis energética en Cuba que ha afectado severamente al Servicio de Comunales.

El primer ministro, Manuel Marrero, declaró a la televisión estatal que más de 450 brigadas, integradas principalmente por soldados, están desplegadas en varios municipios habaneros para la recogida de desechos sólidos.

“Estamos satisfechos de la respuesta en esta movilización. Le pedimos a la población que se sume porque ganamos cuando nos unimos. Vamos a seguir echando la pelea a pesar de las dificultades”, afirmó.

Marrero presumió que en la tarea están participando ministros, directivos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno central; oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, quienes han contribuido con equipamiento, además de la propia población.

La acumulación de basura se ha vuelto un problema crítico de salud pública

El Gobierno cubano ha calificado la “higienización” de La Habana como un asunto prioritario, puesto que la acumulación de basura se ha vuelto un problema crítico de salud pública. La acumulación de desechos en las calles de Cuba ha alcanzado niveles de emergencia sanitaria que se agravan cada día más. La situación se debe a la escasez extrema de combustible y averías en los camiones de recogida, lo cual ha inhabilitado gran parte del Servicio de Comunales de Cuba.

Según datos oficiales, La Habana, con cerca 1,75 millones de habitantes, genera diariamente unos 23.814 metros cúbicos de desperdicios, de los que más de dos tercios corresponden a la actividad de “servicios y desechos domiciliarios”.

El hacinamiento de residuos en las calles y la irregularidad de los servicios de recogida fueron denunciados en múltiples ocasiones en los últimos meses, principalmente en las redes sociales y en los medios estatales. La frecuencia de la recogida se redujo en los últimos meses en la capital y, en ocasiones, debido a los volúmenes acumulados, se realiza con excavadoras y camiones volteo.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica, que se manifiesta en apagones diarios, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, alta inflación y una severa escasez de divisas y combustible. El Gobierno cubano acusa al embargo estadounidense como principal causa de la falta de insumos. Expertos independientes también apuntan a problemas burocráticos, fallos de gestión, dejadez y falta de capital humano por la fuerte emigración que experimenta el país.