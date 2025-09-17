Muere un espirituano que fue atacado a machetazos en su vivienda

El caso generó preocupación en Sancti Spíritus desde el mismo momento del ataque, si bien solo se podía obtener información en las redes sociales.

La Habana/El espirituano Eduardo González, atacado a machetazos el pasado sábado dentro de su vivienda, murió este martes tras no resistir la segunda intervención quirúrgica a la que fue sometido en el hospital provincial Camilo Cienfuegos.

La noticia fue confirmada por Nelys Valdés, administradora del grupo de Facebook Aquí con el Héroe en Sancti Spíritus ¡Hermanos de la Calle!, quien lamentó el fallecimiento. “Cuánto quisimos ayudarte, Eduardo, otro joven más por causa de violencia”, escribió.

El caso generó preocupación en Sancti Spíritus desde el mismo momento del ataque, si bien solo se podía obtener información en las redes sociales. La noche del sábado, un hombre encapuchado irrumpió en la vivienda de González, ubicada cerca de la dulcería de Céspedes, y lo agredió con un machete. “Llegó un tipo encapuchado y le cayó a machetazos a Eduardo. Tremendo lo que estamos viviendo”, denunció en redes sociales Yureibys Torresilla, quien también impulsó una campaña de donación de sangre (A+) para salvar la vida del herido.

Hasta el momento no hay confirmación de medios oficiales ni declaraciones del Ministerio del Interior

Decenas de espirituanos acudieron al llamado y donaron sangre, pero el esfuerzo fue insuficiente ante la gravedad de las lesiones. Testigos que se encontraban en el hospital provincial relataron que González llegó en estado crítico. “Muy mal, con muchos machetazos. Los doctores rápido se pusieron a atenderlo”, contó Denaidis Castro.

Hasta el momento no hay confirmación de medios oficiales ni declaraciones del Ministerio del Interior. Tampoco hay certezas sobre las causas del ataque, aunque algunos de sus allegados comentan en redes sociales que se trató de un ajuste de cuentas. Ana María López, vecina de la víctima, menciona en la publicación del fallecimiento que el asesino “primero quiso quemarlo dentro de su casa” y sugirió que el ataque a machetazos era el segundo intento de acabar con su vida.

González ha sido descrito por sus conocidos como un hombre trabajador y tranquilo. Sus vecinos lamentaron la muerte y enviaron sus condolencias a su familia y a su hijo Gabriel.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 1.319 delitos verificados entre enero y junio de 2025. Los robos son el delito más frecuente (con 721 casos, incluidos hurtos y sacrificio de ganado), seguidos por asesinatos (63 víctimas, incluidas mujeres, menores y ancianos), asaltos y agresiones. El tráfico de drogas aparece como categoría independiente con 198 reportes. También se registran otros delitos como vandalismo, porte ilegal de armas y contrabando. Un dato importante es que el 90% de los perpetradores son hombres, mientras que las víctimas abarcan todos los grupos poblacionales.