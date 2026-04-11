Muere un hombre al intentar robar aceite dieléctrico en Santiago de Cuba

Transformadores en los que tuvo lugar el hecho, en Songo La Maya, Santiago de Cuba.

Dos hermanos sustraían el producto cuando explotó un transformador provocó la muerte de uno y quemaduras graves en el otro

La Habana/Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido en la noche de ayer viernes en Santiago de Cuba, mientras intentaban robar aceite dieléctrico de un banco de transformadores en la localidad de Alta Esperanza, del municipio Songo La Maya.

Según la publicación oficial de la Empresa Eléctrica de la provincia, en el momento en que los dos hermanos intentaban cometer la sustracción, un corte en un transformador provocó una explosión que afectó directamente a los implicados, causando en el acto la muerte de uno de ellos y quemaduras graves en el otro.

El comunicado recalca que este tipo de delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es sancionado según la Ley No. 151/2022, artículo 125, del Código Penal, el cual constituye un “sabotaje” por tratarse de un “atentado contra la infraestructura que sostiene la vida cotidiana y el desarrollo económico del país”.

El arriesgado robo de aceite dieléctrico no es novedad en Cuba y su reiteración evidencia la desesperación a la que ha llegado la población, en el contexto de necesidades y carencias que sufre a raíz de la crisis actual en la Isla.

El arriesgado robo de aceite dieléctrico no es novedad en Cuba y su reiteración evidencia la desesperación a la que ha llegado la población

Además de ser un peligro para la integridad física de los perpetradores –como se ha visto en este y otros casos– el delito está tipificado y severamente penalizado por la ley: las sanciones pueden ir desde cuatro hasta veinte años de prisión, e incluso alcanzar la cadena perpetua si hay agravantes. En algunos casos registrados por 14ymedio los perpetradores han llegado a recibir condenas de 15 años de prisión.

El aceite dieléctrico es un lubricante crucial y escaso en Cuba, donde otros aceites se evaporan o secan por el clima de la Isla. Este, en cambio, facilita la movilidad de todas las piezas interiores de un transformador con la ventaja de no ser conductivo.

La explosión de los transformadores provocó un corte eléctrico en los municipios de Songo La Maya y Segundo Frente, tras la caída de una línea de 33 kV que abastecía la zona. La Empresa Eléctrica advirtió que la extracción de aceite dieléctrico puede ocasionar averías, explosiones y apagones –como ocurrió en este caso–, además de generar un déficit de este recurso esencial para el sistema, con efectos directos en el suministro a la población.

La entidad estatal comunicó horas después, que los perpetradores eran hermanos, y que las autoridades han llegado a recuperar 70 litros del aceite sustraído, a 100 metros del lugar de los hechos.