Muere el músico cubano Paulito FG en un accidente de tránsito en La Habana

La Habana/El músico cubano Paulo Fernández Gallo, conocido como Paulito FG, falleció este sábado en La Habana en un accidente de tránsito en la céntrica intersección de la calle 12 y la avenida de Malecón, en El Vedado. El vehículo del cantante impactó contra un ómnibus de Transtur, según informes oficiales. El artista de 63 años llegó al Hospital Calixto García en parada cardíaca y no pudo ser reanimado.

Nacido en enero de 1962, Paulito, como también se le conocía, inició su carrera profesional como cantante junto a Adalberto Álvarez y su Son, además de la agrupación Dan Den. Más tarde formó parte de la banda Opus 13, de la que asumió la dirección en los años 90. Su versatilidad en el escenario, su capacidad para interpretar e improvisar le valieron desde temprano un gran número de seguidores.

En 1992 fundó La Élite, una banda conformada por jóvenes talentos que lograron fusionar nuevas sonoridades con un estilo auténtico. Este proyecto dejó claro su liderazgo en la música cubana, especialmente por su creatividad y versatilidad.

En 1995 lanzó una de sus más populares canciones, Sofocándote, que ha sido considerada como una pieza innovadora dentro del género bailable de la timba. Dos años después presentó Con la conciencia tranquila, muy valorada por la crítica debido a su mezcla de ritmos y sonoridades.

La apropiación que hizo en sus temas musicales del lenguaje popular, que colocó en los estribillos, lo conectó muy rápidamente con los bailadores

La apropiación que hizo en sus temas musicales del lenguaje popular, que colocó en los estribillos, lo conectó muy rápidamente con los bailadores, que tarareaban sus canciones a la par que las bailaban. Durante más de tres décadas, Paulito FG se mantuvo muy activo dentro y fuera de la Isla. Recogió una amplia cosecha de éxitos en América Latina y Estados Unidos. Sus temas también fueron interpretados por conocidas figuras de la salsa a nivel internacional.

En 2020 el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró a Paulito FG como persona non grata porque el cantante y compositor había mostrado públicamente su admiración por Fidel Castro y el régimen cubano.

Su discografía incluye éxitos al estilo de Tú no me calculas (1993), El bueno soy yo (1996) y Sin etiqueta (2010). Su trabajo se caracterizó también por combinar géneros como el son, el jazz y el rock. Sus letras se convirtieron en verdaderas crónicas de la vida cotidiana que conectaron muy rápidamente con la audiencia.

El cantante y compositor se desempeñó también como profesor, jurado de numerosos concursos artísticos y promotor de espectáculos. Paulito FG tenía prevista una gira europea a partir de abril para presentar su nuevo disco Transición.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Alexander Abreu, director de Havana D’Primera escribió un triste mensaje en su cuenta de Facebook. “La vida no me va alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz. Eres el mejor de todos. Este golpe me va a dejar secuelas. Te quiero mucho, asere. Luz”.

En las redes sociales sus seguidores también recordaron que el músico había sobrevivido, hace unas tres décadas, a un accidente automovilístico también en el Malecón.