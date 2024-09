Muere Ramón Espinosa Martín, uno de los generales más cercanos a Raúl Castro

Madrid/El general Ramón Espinosa Martín, uno de los últimos militares vivos más cercanos a Raúl Castro, falleció este martes a los 85 años “de manera repentina”, según anunció el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en cuya sede serán expuestas sus cenizas. Con su muerte ya son cinco los generales de la generación histórica que han fallecido este septiembre, a los que cabe sumar el coronel Lázaro Delgado Chaple, alto militar muerto por complicaciones derivadas del Oropouche la pasada semana.

"Resaltó por su fidelidad, audacia e inteligencia", dicen las FAR en su hilo de X. En realidad, toda su trayectoria señala su "fidelidad" como hilo conductor y no hay episodios que revelen "audacia e inteligencia", ni en la guerra de Angola, ni en las altas funciones burocráticas que ha ocupado y menos aún en su papel de presidente de la corte marcial que condenó a muerte al general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales, en 1989 (el protagonismo lo tuvo otro general, que actuó de fiscal, Juan Escalona Reguera).

En cambio, la historia oficial no incluye su participación en el juicio de 1989 y presenta a este hombre gris como un héroe. “Con profundo dolor por la partida física del general de cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, abrazo a sus compañeros de las FAR y a sus familiares y amigos. El legendario héroe de Cabinda seguirá inspirando a los bravos militares cubanos. Hasta siempre, querido compañero”, ha escrito Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X.

"El legendario héroe de Cabinda seguirá inspirando a los bravos militares cubanos. Hasta siempre, querido compañero”

Nacido en Camajuaní, Villa Clara, el 12 de marzo de 1939, en una familia campesina, se unió en 1957 al Movimiento 26 de Julio, donde llegó a ser jefe de un grupo de acción y sabotaje en su localidad de origen. Un año más tarde se incorporó a las fuerzas del Directorio Revolucionario 13 de marzo, donde combatió contra los guerrilleros del Escambray.

Tras el triunfo de la Revolución recibió formación militar, incluyendo varios cursos en la Unión Soviética, y llegó a ser jefe del Estado Mayor de la División de Infantería. En 1975 se unió, ya como comandante, a los “internacionalistas” que combatieron en Etiopía, donde fue jefe de misión, y Angola. En este último país participó en la defensa de la ciudad de Cabinda –donde llegó haciéndose pasar por periodista argentino– frente a las tropas de Zaire.

La historia oficial le atribuye un papel muy activo en La batalla de Cabinda, como lo refleja el título del libro que el propio protagonista le dedicó en 2001. Allí fue gravemente herido y capturado, antes de ser rescatado y evacuado a Cuba.

A su regreso a la Isla, en 1982, pasó a ser jefe del Ejército Oriental, cargo que mantuvo durante 27 años. En 2009, su amigo, Raúl Castro, ya entonces jefe de Estado, lo nombró viceministro de las FAR, cargo que mantenía hasta su deceso, la tarde de este martes.

En abril de 2022 entró en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba en contra de las propias normas del partido, que establecen los 60 años como edad límite para acceder al Comité Central y 70 para desempeñar un cargo en la dirección. Espinosa Martín tenía ya 83 años, pero se apeló a “su larga hoja de servicios como jefe militar dentro y fuera de Cuba, su fidelidad a los líderes de la Revolución, su ejemplaridad y capacidad como formador de cuadros, entre otras muchas cualidades que no cabrían en un resumen biográfico”.

“Mi vida junto a Fidel y a Raúl siempre estará y la patria entenderá el porqué le sigo fiel"

En 2016, el programa televisivo Mesa Redonda presentó un programa monográfico sobre él en el que dedicó un poema a los hermanos Castro en agradecimiento por convertirlo en revolucionario. “Mi vida junto a Fidel y a Raúl siempre estará y la patria entenderá el porqué le sigo fiel. No soy hombre de cuartel, ando bajo el cielo azul, no me encierro en un baúl. Trabajo con devoción por esta Revolución con Fidel y con Raúl”.

Este mes de septiembre ha sido particularmente nefasto para las FAR, ya que su muerte llega después de las de Jorge Luis Guerrero Almaguer –con quien combatió en el Escambray– el pasado 17 de septiembre, Juan Antonio Hernández, ex jefe del Ejército Juvenil del Trabajo el 16, Juan Israel Cervantes Tablada, cuyo fallecimiento trascendió el día 13; y Romárico Vidal Sotomayor García, el día 1.

Es la segunda oleada de muertes de altos militares cubanos tras la de 2021, cuando entre julio y octubre perdieron la vida hasta 17 miembros de alto rango del Ejército, todos pertenecientes a la generación histórica.