Muere Raúl Borges, el padre que dedicó casi tres décadas a luchar por la libertad de su hijo

El activista, fallecido a los 86 años, se convirtió en una de las voces más persistentes en defensa de los presos políticos cubanos

La Habana/Raúl Borges Álvarez, activista por los derechos humanos y padre del ex preso político Ernesto Borges Pérez, falleció este domingo en La Habana, a los 86 años, después de una prolongada hospitalización. Su muerte ocurre apenas un año y medio después de haber conseguido lo que durante casi tres décadas pareció imposible: recibir nuevamente en casa a su hijo, encarcelado durante 27 años por el régimen cubano.

Borges llevaba más de un mes ingresado en el hospital Salvador Allende, conocido como La Covadonga. Según informó CubaNet, padecía bronconeumonía, insuficiencia cardíaca e infección urinaria, además de presentar escaras y haber sufrido dos episodios de isquemia. Su estado se había agravado hasta desarrollar una sepsis.

Antiguo oficial del Ministerio del Interior, del que se desvinculó en 1989, su transformación política comenzó cuando su hijo Ernesto, capitán de la contrainteligencia cubana, fue detenido en 1998, acusado de intentar entregar información sobre agentes de espionaje de La Habana a Estados Unidos.

La Fiscalía solicitó inicialmente la pena de muerte contra el joven, posteriormente condenado a 30 años de prisión. Aquella amenaza marcó un punto de ruptura en la vida del padre. "Cuando supe que lo querían matar, mi vida se radicalizó", confesó en una entrevista concedida a Radio Martí en 2016.

"Cuando supe que lo querían matar, mi vida se radicalizó", confesó en una entrevista

Desde entonces, Raúl Borges convirtió la denuncia de las condiciones carcelarias y la exigencia de libertad para los presos políticos en el centro de su existencia. Participó en organizaciones opositoras, entre ellas el Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba y la Agenda para la Transición Cubana, y mantuvo contactos con diplomáticos, representantes de la Iglesia católica y organizaciones internacionales.

Durante años, su voz se escuchó en emisoras independientes denunciando el aislamiento prolongado al que estaba sometido Ernesto Borges, sus problemas de salud y las reiteradas negativas de las autoridades a concederle beneficios penitenciarios.

Su activismo trascendió el caso familiar. Mari Paz Martínez Nieto, presidenta de la Asociación para la Paz Continental, recordó este lunes a Radio Martí que durante casi 15 años recibió sus informes sobre la situación de otros reclusos. Aquellos testimonios, conocidos como "las crónicas de Raúl", contribuyeron a documentar las condiciones de las cárceles cubanas.

La lucha también dejó profundas heridas personales. En 2010, Borges tuvo que viajar a España para someterse a una delicada intervención cardíaca. Una década después, en febrero de 2020, murió su esposa sin haber podido abrazar nuevamente a su hijo en libertad.

Tras casi 27 años encarcelado, Ernesto Borges salió del Combinado del Este y regresó a su hogar

El 24 de abril de 2025 llegó finalmente el momento esperado. Tras casi 27 años encarcelado, Ernesto Borges salió del Combinado del Este y regresó a su hogar. Su padre, ya debilitado físicamente, pudo celebrar una victoria que durante mucho tiempo había temido no alcanzar.

En una entrevista concedida a 14ymedio pocos días después de su excarcelación, Ernesto describió el desgaste acumulado por su progenitor durante aquellos años. "No solo es mi padre; es, además, mi amigo", afirmó, antes de reconocer el orgullo y la gratitud que sentía por su perseverancia.

Los últimos meses de Raúl Borges estuvieron marcados por el deterioro de su salud y las dificultades para conseguir medicamentos y materiales de curación. Según denunció Martínez Nieto, los apagones también interrumpían el funcionamiento del respirador que necesitaba.

Su muerte cierra una historia de resistencia familiar que terminó por convertirse en una causa pública. Raúl Borges alcanzó a ver libre a su hijo, pero deja pendiente el anhelo que lo acompañó durante décadas: una Cuba donde ninguna familia tenga que consumir su vida esperando la excarcelación de un preso político.